Wetterbilanz des Sommers 2021: ein einziges Auf und Ab

Gefühlt haben wir drei ungewöhnlich wechselhafte Monate mit häufigen Regenfällen hinter uns. Länger anhaltende Schönwetterlagen? Meist Fehlanzeige. Nach ihnen wurde verzweifelt gefahndet. Von den Temperaturen ganz zu schweigen - sie waren ein einziges Trauerspiel.

Gefühlte Sommerbilanz entspricht nicht den Tatsachen

Bringen wir das gefühlte Sommerwetter auf den Prüfstand und vergleichen unseren subjektiven Eindruck mit den objektiven Wetterdaten. Dabei bekommt jedes Wetterelement seine eigene Bewertung. Bewertungshintergrund ist die sogenannte klimatologische Norm, also der Durchschnittswert von drei Jahrzehnten. Wir vergleichen die Werte dieses Sommers mit denen des Zeitraumes von 1991 bis 2020.

Temperaturen im Sommer 2021 außerordentlich normal

Beginnen wollen wir mit der Temperatur. Und da gibt’s für viele Leser eine faustdicke Überraschung. Dieser Sommer war unterm Strich außerordentlich normal. Ja er fiel mit +0,1 Grad sogar einen Tick zu warm aus gegenüber einem Durchschnittsommer. Der Grund: Gedanklich geradezu verschüttet unter den unwetterreichen Tiefdruckepisoden des Juli und dem kühlen August blieb der Juni: Sein Wärmeüberschuss von +2,3 Grad "rettet" die thermische Bilanz dieses Sommers.

Besser im Gedächtnis - weil nicht so weit zurückliegend - ist uns das Wetter vom Juli und erst recht vom August. Und diese Monate weist die Statistik in der Tat als zu kühl aus: den Juli mit -0,4 Grad, den August mit -1,7 Grad.

650 Stunden Sonnenschein - 2021 besser als sein Ruf

Hinsichtlich der Sonnenscheindauer war der Sommer 2021 ebenfalls besser als sein Ruf. Summiert man alle Sonnenscheinstunden im Freistaat auf, ergeben sich rund 650 Stunden mit Sonnenschein. Das ist nur etwa fünf Prozent weniger als das, mit dem ein normaler Sommer in Bayern glänzen kann.

Juli und August vergleichsweise verregnet

Nun zum Regen, dem in puncto Freizeitwert wichtigsten Wetterelement - schließlich fällt ein geplanter Biergartenabend eher einem Regenwetter zum Opfer als zu kühlen Temperaturen. Und da offenbart sich das Alleinstellungsmerkmal des Sommers 2021: Viel zu großzügig fiel die himmlische Wasserspende aus. Satte 34 Prozent mehr Regen als in einem normalen Sommer verbuchte Bayern. Dieser Wasserüberschuss geht vor allem auf das Konto des Juli und August.

Ebenso ernüchternd fällt die Bilanz der Regentage aus. Viel zu oft fiel Regen. In der Landeshauptstadt München regnete es an insgesamt 56 Tagen, statistisch gesehen fiel also noch etwas häufiger Regen als an jedem zweiten Tag. Nehmen wir Nürnberg als zweite Stichprobe, da sieht es mit 53 Regentagen auch nicht besser aus.

Statt Sonnenbrandgefahr: Hochwasser, Gewitterstürme, Tornado

Die Themen UV-Belastung, Sonnenbrandgefahr, Hitzebelastung und Dürre in der Landwirtschaft - oft Dauerbrenner in den Medien in den vergangenen Sommern - haben es in diesem Sommer nicht in die Schlagzeilen geschafft. Dafür hochwasserträchtige Starkregen und Gewitterstürme.

Landshut, Hof und das Berchtesgadener Land meldeten Land unter, und der Chiemgau musste Gewitterfronten über sich ergehen lassen, deren Orkanböen halbe Wälder niederwalzten. Schließlich der Tornado vom vergangenen Freitag im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt: Am Abend pflügte eine heftige Windhose durch den Ort Herlheim und hinterließ beträchtliche Schäden.

Tief "Nick": Kältester Sommer-Ausklang seit 26 Jahren

Seinem zweifelhaften Ruf voll gerecht wird der Sommer 2021 vor allem in seinen letzten Tagen. Tief "Nick" sorgt sozusagen für den Schlussakkord und deckt ganz Bayern tagelang mit teils ergiebigen Regenfällen ein. Nach vorläufigen Daten erleben wir derzeit den regenreichsten und kühlsten Ausklang eines Sommers seit mindestens 26 Jahren! Denn man muss in den Wetterstatistiken schon bis zum Jahr 1995 zurückgehen, um eine ähnlich scheußliche letzte Augustwoche anzutreffen.

Kein "Supersommer", aber ein Sommer

Von den häufigen, teils ergiebigen und örtlich katastrophalen Regenfällen abgesehen liegt also ein ganz normaler Sommer hinter uns. Die sonnenscheinreichen, sehr warmen und oft auch trockenen Sommer der vergangenen Jahre, insbesondere die Supersommer 2015, 2018 und 2019 haben die Erwartungshaltung an einen Sommer hochgeschraubt - und haben uns vergessen lassen, wie ein normaler Sommer in Bayern aussieht.