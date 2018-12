Wetterbeobachtung auf dem Hohenpeißenberg wird automatisiert

Es ist ein ganz spezieller Beruf, den die Wetterbeobachter im Schichtdienst bis zu 24 Stunden ausgeübt haben. Auf einer Plattform der Wetterstation auf dem knapp 1.000 Meter hohen Berg lesen sie jede halbe Stunde die Temperatur, den Luftdruck, und die Sonnenscheindauer ab. Das Wolkenbild wird erfasst und alle Daten werden mit einem Zahlencode in eine universell lesbare Wetterinformation gepackt und an den Wetterdienst in Offenbach übermittelt. Diese Tätigkeit wird ab 1. Januar automatisiert.

Dreimal am Tag wird weiterhin manuell gemessen

Fünf Wetterbeobachter wechseln dann in andere Aufgabengebiete des Deutschen Wetterdienstes. Von 48 Messungen am Tag werden dann 45 Datensätze voll automatisiert an den Deutschen Wetterdienst in Offenbach übermittelt. Nur noch 3 Messungen werden Wetterbeobachter weiter manuell übernehmen. So wird es auf der Zugspitze mittlerweile auch gehandhabt. Die sogenannten Mannheimer Stunden sind die älteste lückenlose Messreihe von Wetterdaten weltweit. Um 7, 14 und 21 Uhr werden die ausgebildeten Wetterbeobachter – oder dann auch andere Mitarbeiter der Station - die Wetterbeobachtungen aufschreiben.

Wärme-Rekord im Jahr 2018

2018 endet mit einem neuen Rekord. Mit 9,3 Grad Jahres-Durchschnittstemperatur sind die Werte 0,4 Grad wärmer als 2015 – dem bisher wärmsten Jahr in Oberbayern.