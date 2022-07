Wetteraussichten in Bayern: Sonne bis zum Abwinken

Die Hochdruckgebiete über Mitteleuropa geben sich derzeit die Klinke in die Hand. Nach "Iosif" folgt ab Freitag Hoch "Jürgen". Auch am Wochenende bleibt uns der Hochdruck treu. Und was die nächste Woche betrifft, so möchte man meinen, die Prognosemonitore der Wettercomputer sind geradezu "eingefroren": Nichts, aber auch rein gar nichts ändert sich. Bis mindestens nächsten Freitag erwartet uns Sonnenschein bis zum Abwinken.

Das perfekte Freizeitwetter hat Schattenseiten

Das ist für einmal eine gute Meldung von der ansonsten oft pessimistisch stimmenden Nachrichtenfront. Das perfekte Freizeitwetter hat aber auch seine Schattenseiten. Das sind zum einen die Temperaturen, die uns mitunter eine nur schwer erträgliche Hitze bescheren werden. Zum anderen wird die schon länger anhaltende und allmählich auf eine Rekordlänge zusteuernde Trockenheit zum Problem.

Jojo-Prinzip mit leichten Temperaturschwankungen

Nach dem Jojo-Prinzip geht es mit den Temperaturen auf und ab. Am Donnerstag erleben wir einen recht heißen Tag mit Höchstwerten von vielerorts 30 Grad und mehr. Der lebhafte Wind verhindert aber eine größere Schwülebelastung.

Am Freitag und auch am Wochenende kommt die Strömung aus West bis Nordwest und so erreicht uns kühlere Luft von den Britischen Inseln und der Nordsee. Da aber Hoch "Jürgen" zugleich für viel Sonne sorgt, schafft's das Quecksilber immerhin auf Höchstwerte zwischen 23 und 27 Grad. Ideale Bedingungen also auch für sportlichere Freizeitaktivitäten wie längere Wandertouren oder Radlausflüge.

Ab Dienstag bis 38 Grad möglich

Anders sieht das nächste Woche aus: Da gelangt Luft aus Südfrankreich und Spanien zu uns und treibt die Temperaturen teils deutlich über die 30 Grad - Marke. Höhepunkt der Hitzewelle ist die Zeit von Dienstag bis Donnerstag. Dann müssen wir uns vielerorts auf 32 bis 35 Grad einstellen. Örtlich an der Donau sowie im fränkischen Flachland sind nach dem derzeitigen Stand 36 bis 38 Grad nicht auszuschließen.

Das ist eine nur schwer erträgliche Hitze. Zum Glück bleiben uns die 40 bis 45 Grad aller Voraussicht nach erspart – auch wenn einige eine solche Rekordhitze schon seit einigen Tagen für dieses Wochenende und die erste Hälfte der nächsten Woche prophezeien. In der modernen Informations- und Social-Media-Welt verbreiten sich solche Schreckensmeldungen für gewöhnlich rasend schnell. Sie gehen viral, sagt man. Diese Rekordhitze bekam derart Oberwasser, dass sich Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit, vor einigen Tagen sogar dazu hinreißen ließ, vor vielen Hitzetoten zu warnen.

Ein großes Problem: Die Trockenheit

Nicht ein paar heiße Tage sind das eigentliche Problem dieser lang anhaltenden Hochdruckwetterlage. Es ist die Trockenheit. Bereits seit Mitte Juni ist die Niederschlagsbilanz im Freistaat defizitär. Seit rund einer Woche ist überhaupt kein nennenswerter Regen mehr gefallen. Hohe Temperaturen und die kräftige Hochsommersonne wirken als zusätzlicher Brandbeschleuniger der Dürregefahr. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird auch in den nächsten, mindestens acht Tagen kein Regen fallen - von ganz vereinzelten Schauern und Gewittern einmal abgesehen. Diese Wetterentwicklung wird nicht nur zunehmend zum Problem für die Landwirtschaft, wo der Bewässerungsbedarf exponentiell ansteigt.

Schon jetzt melden rund 90 Prozent der bayerischen Flüsse teils extremes Niedrigwasser. Weiter fallende Pegelstände führen zur Einschränkung der Schifffahrt. Das Niedrigwasser verschlechtert zudem die Wasserqualität der Seen. Und die bereits seit Jahren besorgniserregend tiefen Stände des Grundwassers, das für unser Trinkwasser essentiell ist, werden noch weiter absinken. Behördlich verordnete Einschränkungen des privaten und industriellen Wasserverbrauchs drohen.

Die lange Trockenperiode hinterlässt auch in der Vegetation ihre Spuren. Die Waldbrandgefahr ist sehr hoch. Am heutigen Donnerstag herrscht auf 60 bis 65 Prozent der Fläche Bayern die allerhöchste Waldbrandgefahrenstufe 5. Und der (weniger bekannte) Graslandfeuerindex erreicht mit 95 Prozent in nahezu ganz Bayern die zweithöchste Gefahrenstufe 4.

Waldbrände in Frankreich und Italien - Hohe Waldbrandgefahr in Bayern

Trockenheit und Hitze sind in diesem Sommer nicht nur bei uns in Mitteleuropa ein Gesprächsthema. Auch in Mittel- und Südfrankreich sowie vielerorts auf der Iberischen Halbinsel und in Italien hat es schon lange nicht mehr geregnet und es ist oft unerträglich heiß. Und das in viel extremerem Maße als bei uns. Immer öfter hört man von Waldbränden, die nur noch schwer zu kontrollieren sind. Und die Behörden scheuen inzwischen keine noch so drastische Maßnahme zur Wassereinsparung.

Ob auch bei uns in Bayern eine Zuspitzung der Dürresituation in Richtung mediterraner Verhältnisse droht? Das dürfte sich in der letzten Juliwoche abzeichnen. Sollte der Regen auch dann ausbleiben, droht die sich verschärfende Trockenheit zum Umweltproblem ersten Ranges zu werden.