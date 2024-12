Wetterausblick: Sturm, Regen und ab Sonntag auch Schnee

Sturmtiefs sorgen zunächst für mildes Wetter mit Regenfällen bei starken, teils stürmischen Winden. Ab Sonntag strömt polare Kaltluft in den Freistaat und die Regenfälle gehen teilweise bis ins höhere Flachland in Schnee über.

Nacht auf Freitag und Freitagfrüh Regen mit örtlicher Glatteisgefahr

Am Abend und in der Nacht greift von Westen her die Warmfront eines Tiefs östlich von Island auf Bayern. Dabei breiten sich teils kräftige, mitunter länger anhaltende Regenfälle auf Bayern aus, anfangs fällt mitunter auch Schnee. In ungünstigen Lagen der fränkischen Mittelgebirge sowie im Osten und Südosten Bayerns kann es bei leichtem Frost stellenweise zu gefrierendem Regen und Glatteis kommen. Dabei frischt der Wind mitunter lebhaft auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen -3 und +3 Grad.

Sturmtief und sonnige Abschnitte am Freitag

Freitagvormittag zieht der Ausläufer aus der Nacht mit seinen Regenfällen südostwärts ab, in den Morgenstunden besteht zwischen dem Berchtesgadener Land und dem Bayerischen Wald noch örtlich Glatteisgefahr.

Im Tagesverlauf erreicht uns der Ausläufer eines nach Norddeutschland ziehenden Sturmtiefs und es kommt von Norden her erneut zu Regenfällen, die sich auf weite Teile Bayerns ausbreiten. Im Fichtelgebirge, Frankenwald sowie im Oberpfälzer und Bayerischen Wald schneit es in Lagen oberhalb von 700 bis 800 Metern. Aber auch sonnige Abschnitte sind möglich, vor allem in Teilen Schwabens. Dazu weht der Wind stark, in Böen stürmisch und auf den Alpengipfeln sind schwere Sturmböen oder orkanartige Böen möglich. Von den Britischen Inseln strömt mildere Luft ein und die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 9 Grad.

Samstag: Neues Sturmtief mit Wind, Regen und milden Temperaturen

Bis Samstag löst sich dieses Sturmtief weitgehend auf. Aber von Westen her folgt das nächste Sturmtief, das Samstagmittag zwischen Großbritannien und den Niederlanden liegt. Es sorgt weiterhin für recht windiges und oft bewölktes Wetter, ab den Mittagsstunden kommt es von Westen her erneut zu Regenfällen. Dabei erreichen die Temperaturen erneut Höchstwerte von 4 bis 9 Grad, damit ist es zu mild für Anfang Dezember.

Ab der Nacht zu Sonntag strömt polare Kaltluft nach Bayern

In der Nacht zu Sonntag und am Sonntag strömt auf der Rückseite des nach Nordrheinwestfalen ziehenden Sturmtiefs polare Kaltluft bis in den Süden Frankreichs, Norden Spaniens und in den westlichen Mittelmeerraum und leitet über dem warmen Mittelmeer eine Zyklogenese ein, es bildet sich ein neues Tief über dem Norden Italiens. Dieses Tief lenkt feuchte Mittelmeerluft nach Bayern, die auf die einströmende polare Kaltluft aufgleitet. Somit fällt erneut zeitweise Regen, die Schneefallgrenze pendelt bei 500 bis 800 Metern. Am Nachmittag und Abend setzten dann vor allem in Alpennähe und in den Alpen zum Teil kräftige Schneefälle ein.

In der Nacht zu Montag und am Montag sorgt das Norditalien-Tief weiterhin für trübes Wetter und es fällt zeitweise, nahe der Alpen teils auch länger anhaltend Schnee. Unterhalb von 400 bis 300 Metern ist es meist Regen. In der einströmenden polaren Kaltluft erreichen die Temperaturen am Sonntag nur noch 2 bis 6, am Montag 0 bis 4 Grad; in den Nächten gibt es gebietsweise leichten Frost.

In den Mittelgebirgen, teils im Alpenvorland und in den Alpen winterlich

Während es in weiten Teilen Frankens, in den Niederungen der Oberpfalz und Niederbayerns eher grün oder nur leicht "angezuckert" ist, wird es in den Mittelgebirgen, in Teilen des Alpenvorlandes sowie in den Alpen weiß, teils auch winterlich. So sind in den Mittelgebirgen oberhalb von 700 bis 800 Metern 5 bis 10 Zentimeter, im Bayerischen Wald bis zu 20 Zentimeter Schnee möglich. Auch im Alpenvorland und im Bereich der schwäbisch-fränkischen Alb können etwa 2-10 Zentimeter Schnee zusammenkommen, auch in München und Augsburg sind rund 5 Zentimeter Schnee möglich.

Je näher die Alpen, desto mehr liegt von der weißen Pracht: In den Alpentälern sind durchaus Neuschneemengen von 10 bis 20 Zentimetern möglich, in höheren Lagen der Alpen kann es 30-40 Zentimeter Neuschnee geben. Noch winterlicher wird es durch das Norditalien-Tief vor allem in Teilen Österreichs und der Schweiz, besonders in den Regionen entlang und südlich des Alpenhauptkammes sowie in Südtirol. Aber auch für die Pyrenäen sehen die Wettermodelle Neuschneemengen von bis zu einem halben Meter. Ab Dienstag nimmt der Tiefdruckeinfluss langsam ab und schwacher Hochdruckeinfluss übernimmt die Wetterregie in Bayern.