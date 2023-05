Artikel mit Audio-Inhalten

> Wetter zu ungemütlich: Biergarten-Saison läuft zäh an

Der Start in die Biergarten-Saison in Niederbayern und der Oberpfalz läuft dieses Jahr nur verhalten an. Gastronomen und Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes hadern mit dem durchwachsenen Frühlingswetter.