Erster "heißer Tag" des Jahres: Donnerstag bis zu 31 Grad

Sehr warm- zu warm für Mitte Mai- war es ja in den letzten Tagen und der letzten Woche auch schon. Am Donnerstag wird aber zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt. Ab 25 Grad spricht man offiziell von einem "Sommertag", ab 30 Grad von einem "heißen Tag" - früher auch "Tropentag" genannt.

Bis zu 31 Grad werden örtlich am Main erwartet. Aber auch in den Alpen soll es mit maximal 25 Grad sommerlich warm werden.

Teils kräftige Gewitter am Donnerstag

Mit der Hitze steigt auch das Gewitterrisiko an. Erst scheint verbreitet die Sonne. Dann sind am Donnerstagnachmittag vor allem in Unterfranken, entlang der schwäbischen Alb und an den Alpen lokale Gewitter möglich, die auch kräftiger ausfallen können.