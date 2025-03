Wetter: Sonne und wärmere Temperaturen in Sicht

Ein eisiger Wind hat am Samstag durch die Mäntel der Bayerinnen und Bayern gepfiffen und sie in die warmen Stuben getrieben. Viel wärmer wird es am Sonntag zwar noch nicht, aber nördlich der Donau zeigt sich immerhin mehr die Sonne und vor allem: Die Aussichten für die kommende Woche sind freundlich. Grund ist eine Hochdruckzone zwischen Island und der südlichen Ostsee, die langsam auch den Süden Bayerns dominiert.

Am Sonntag nur im Norden sonnig, sonst Wolken und Regen

Am Sonntag steht das südliche Bayern noch unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebietes über Südfrankreich, und so wird es hier viele Wolken und immer wieder Niederschläge geben – am Alpenrand und im Bayerwald auch mit Schneeflocken. In Franken und der Oberpfalz schaut dagegen schon die Sonne raus.

Der Nordostwind ist jedoch vielerorts noch kalt und ungemütlich, vor allem wenn er tüchtig Luft holt und sich zu Böen aufschwingt. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 8, in der Untermain-Region um 9 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf -3 Grad im Landkreis Hof und +4 Grad örtlich südlich der Donau.

Durchwachsener Wochenstart mit Tendenz zur Sonne

Am Montag kann es zwar vor allem im südlichen Bayern noch regnen oder auch etwas schneien. Und die Wolken geben meist noch den Ton an, aber die Sonne gewinnt vor allem nördlich der Donau zunehmend die Oberhand und so kann das Quecksilber bis auf 10 Grad steigen. Zwischendurch ist es aber immer noch unangenehm windig.

In der Nacht zum Dienstag klart es dann in weiten Teilen Bayerns auf, lediglich am Alpenrand krallen sich die Wolken noch an den Bergen fest. Die Nacht wird frostig mit Tiefstwerten zwischen -2 und -8 Grad. In Südbayern müssen sich Autofahrende auf vereinzelte Glätte durch überfrierende Nässe einstellen.

Ab Dienstag sonnig und immer wärmer

Ab dem Dienstag sind Wolken und Regen erstmal wieder besiegt, und die Sonne scheint in Bayern. So können die Temperaturen dann auch auf bis zu 12 Grad steigen, auch wenn es immer noch zeitweise heftige Windböen aus dem Osten gibt.

Im Laufe der Woche bleibt es trocken und es wird zunehmend wärmer. Die Simulation des Deutschen Wetterdienstes (externer Link) lässt sogar darauf hoffen, dass die Temperaturen – wenn alles gut geht – am Münchner Flughafen die 20-Grad-Marke knacken. Hoffen darf man ja.