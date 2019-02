Wetter: Schnee sorgt für rund 160 Flugausfälle in Bayern

Am Flughafen München sind wegen des starken Schneefalls mittlerweile rund 160 Flüge gestrichen worden. Der Großteil davon sind innerdeutsche und europäische Verbindungen der Lufthansa, so Flughafensprecher Robert Wilhelm. 130 Verbindungen seien wegen des starken Schneefalls mehr als eine halbe Stunde verspätet, hieß es weiter. Auch wenn der Schneefall in München gegen Abend nachlassen sollte, sei mit weiteren Ausfällen zu rechnen.

Start- und Landebahnen müssen ständig geräumt werden

Momentan könne man nur auf einer Bahn starten und landen, weil die andere permanent geräumt werden müsse, was jedesmal rund 25 Minuten dauert. Zudem müsse jedes Flugzeug vor dem Start enteist werden. Außerdem habe die Flugsicherung die Kapazität der Bahnen reduziert, was bedeute, dass die Maschinen in größeren Abständen starten und landen. Alle diese Maßnahmen kosten laut Robert Wilhelm viel Zeit - viele Verbindungen könnten deswegen nicht bedient werden.

Auch am Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg fielen wegen des Wetters einzelne Flüge vor allem von und nach München aus.