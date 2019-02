Wetter: Schnee sorgt für mehr als 100 Flugausfälle in Bayern

Am Flughafen München sind wegen des starken Schneefalls für heute rund 116 Flüge gestrichen. Der Großteil davon sind innerdeutsche und europäische Verbindungen der Lufthansa, so Flughafensprecher Robert Wilhelm.

Momentan könne man nur auf einer Bahn starten und landen, weil die andere permanent geräumt werden müsse. Das werde heute wohl auch so weitergehen, so der Sprecher. Zudem müsse jedes Flugzeug vor dem Start enteist werden. Außerdem habe die Flugsicherung die Kapazität der Bahnen reduziert, was bedeute, dass die Maschinen in größeren Abständen starten und landen. Alle diese Maßnahmen kosten laut Robert Wilhelm viel Zeit - viele Verbindungen könnten deswegen nicht bedient werden.