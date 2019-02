Wetter: Schnee sorgt für Flugausfälle in München und Nürnberg

Am Franz-Josef-Strauß-Flughafen in München mussten mehrere Verbindungen gestrichen werden, in Nürnberg wurden die Flüge nach München annulliert. Viele weitere Verbindungen an beiden Flughäfen mussten verschoben werden.

Auch die Deutsche Bahn meldet Probleme: Zwischen Landshut und dem Münchner Flughafen gibt es eine Weichenstörung. Verzögerungen von bis zu 30 Minuten werden erwartet - Fahrgäste von Freising zum Flughafen München sollen alternativ die Buslinie 635 nutzen.

Den Tag über wird indes mit weiteren heftigen Schneefällen gerechnet. Die Unwetterzentrale warnt vor starken Unwettern im Süden und Osten Bayerns.

Lage in Bayern ruhig bisher

Trotz der Unwetterwarnung hat der Neuschnee in Südbayern in der Nacht und in den frühen Morgenstunden bisher zu keinen größeren Problemen geführt. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Süd handele es sich um einen ganz normalen Winter. Bis auf kleinere Unfälle mit Blechschäden und ein paar umgestürzte Bäume habe es bisher keine größeren Einsätze gegeben.

Auch die Einsatzzentrale der Polizei in der Oberpfalz meldete zunächst keine besonderen Vorkommnisse, die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern einige kleinere Glätteunfälle, aber keine gravierenderen Kollisionen. Allerdings wird gemahnt, auf verschneiten Straßen vorsichtig und langsam zu fahren,