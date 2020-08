Nach Dauerregen und Hochwasser kommt jetzt die Hitzewelle

Nach dem wechselhaften Wetter der vergangenen Wochen beginnt Donnerstag in Bayern eine längere Hitzewelle, die wohl bis Mitte nächster Woche andauern wird. Laut dem BR-Wetterexperten Michael Sachweh wird es zwar keine extreme Hitze geben, die ist vor allem für Westdeutschland reserviert, aber es wird trotzdem ordentlich heiß und vor allem trocken.

Am Untermain bis zu 36 Grad zu erwarten

Während in den Alpentälern angenehme 28 bis 30 Grad herrschen werden, erwarten das übrige Bayern Höchstwerte zwischen 30 und 34 Grad. In Franken kann es am Wochenende sogar bis zu 36 Grad heiß werden, etwa in der Untermainregion um Aschaffenburg.

Längste Schönwetter-Periode des Sommers

Sachweh rechnet mit der längsten Sonnenperiode, die wir diesen Sommer bisher hatten. Grund dafür ist das stabile Hoch Detlef über Mittel und Nordosteuropa, das uns alle Tiefs vom Atlantik vom Leibe hält, sodass die heiße Luft zum Beispiel aus Spanien zu uns vordringen kann.

Die Luft wird also trocken bleiben und darum werden die meisten Menschen in Bayern nicht übermäßig zu leiden haben - anders als wenn es schwül-warm wäre. So müssen wir nachmittags auch nicht mit Wärmegewittern rechnen, die kommen erst gegen Ende der nächsten Woche.

Trockenheit vor allem in Franken

Ein größeres Problem wird dagegen die Trockenheit werden, denn vor allem Franken hat vom Regen der letzten Tage nur wenig abbekommen: Wenn im oberbayerischen Siegsdorf 190 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen wurden, so war es in vielen Orten Frankens gerade mal ein halber Liter.

Der Regen war also ungerecht verteilt, da vor allem die Franken an Wassermangel leiden. Durch die bevorstehenden hohen Temperaturen und die damit einhergehende Verdunstung wird der Erde also viel Wasser entzogen werden. So steigt am Wochenende auch die Waldbrandgefahr.

Hochwasserlage entspannt sich

Nach dem Dauerregen mit einem Hangrutsch, vollgelaufenen Kellern und ausufernden Bach- und Flußläufen in verschiedenen Landesteilen entspannt sich die Hochwasserlage vor allem in Ober- und Niederbayern. Die Wasserpegel fallen an allen Zuläufen zur Donau.

Laut dem Hochwassernachrichtendienst ist die Meldestufe 3 aktuell nur noch an der Isar im derzeitigen Scheitelbereich bei Landshut überschritten. An den meisten übrigen Gewässern sind die Pegel bereits wieder auf oder unter Meldestufe 1 gefallen.

Passau an extremem Hochwasser vorbeigeschrammt

Vor allem in Passau atmen die Menschen auf, denn ihre Stadt ist von einer Katastrophe verschont geblieben. Der Regen hat gerade noch rechtzeitig aufgehört. Einen Tag länger und man hätte ein Hochwasser wie 2013 gehabt, so Stadtbrandrat Andreas Dittlmann zum BR.

Schwerer getroffen hat es dagegen zum Beispiel den Raublinger Ortsteil Kirchdorf im Landkreis Rosenheim. Dort hat starker Dauerregen am Dienstag zwei kleine Bäche über die Ufer treten lassen, die den Ort überschwemmten. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk mussten viele Keller leer pumpen.

Erdrutsch im Berchtesgadener Land

In der Gemeinde Anger im Berchtesgadener Land hat eine Mure vier Doppelhäuser bis zum ersten Stock mit Schlamm bedeckt. Mehrere Bagger und Radlader mussten anrücken, um das Erdreich abzutragen.

Gute Nachrichten gibt’s dafür aus der Partnachklamm bei Garmisch-Partenkirchen. Noch ist sie gesperrt. Die Schäden durch das Hochwasser sind aber wider Erwarten geringer als gedacht, sodass die Klamm ab morgen wieder für Besucher offen steht.

Nur teilweise Entspannung bei Grundwasser

Vor allem im südlichen Bayern und im Bayerischen Wald hat der Regen der letzten Tage die Trockenheit etwas gelindert und sowohl das für Pflanzen erreichbare Wasser gut aufgefüllt als auch die Grundwassersituation etwas verbessert. Zudem war der Sommer nasser als die letzten beiden.

Anders sieht es in Franken aus. Dort habe sich die Lage in den abgesunkenen Grundwasserspeichern und auch im für Pflanzen erreichbaren Wasser kaum entspannt, sagt BR-Wetterexperte Sachweh. Den Pflanzen steht dort durch die kommende Hitze also eine extreme Dürresituation bevor.