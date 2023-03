Kurzer Wintereinbruch bringt nochmal Schnee ins Allgäu

Am Vormittag waren die Straßen im Allgäu schon wieder weitgehend schneefrei, im Süden der Region und mit zunehmender Höhe aber sind die Dächer weiß und die Schneedecke geschlossen. Laut Polizei gab es im Laufe des Vormittags einige wetterbedingte Unfälle. Meist blieb es bei Blechschäden.

Kettenpflicht am Riedbergpass, Liftbetrieb in Grasgehren

An der Köpfle Alpe bei Balderschwang auf knapp 1.300 Metern Höhe habe es einen knappen halben Meter Neuschnee gegeben, heißt es von dort auf Anfrage. Aber dort, wie auch in der Balderschwanger Skischule, nimmt man den Schneefall betont gelassen: Es sei eben völlig normal, dass im März noch einmal Schnee falle, auch Neuschnee im Mai sei durchaus nicht ungewöhnlich. Am Riedbergpass gilt heute deshalb durchgehend Kettenpflicht. Die Skisaison in Balderschwang sei seit einer Woche allerdings beendet, lediglich im Skigebiet Grasgehren liefen die Lifte noch.

Dicke Schneedecke am Fellhorn, überzuckerte Landschaft im Unterallgäu

Die Messstation des Lawinenwarndienstes in Hörmoos bei Oberstaufen gibt für eine Höhe von knapp 1.300 Metern 19 Zentimeter Neuschnee an. Am Tegelberg auf gut 1.700 Metern liegen 26 Zentimeter Schnee. Schneesicher ist weiterhin neben Grasgehren die Oberstdorfer Region, am Fellhorn ist die Schneedecke auf rund 1.600 Metern noch 105 Zentimeter dick. Andernorts im Allgäu sieht es schon deutlich weniger winterlich aus. In Memmingen liegt beispielsweise gar kein Schnee mehr, in Scheidegg im Westallgäu fielen nur vereinzelt Flocken. Die Gegend rund um Türkheim im Unterallgäu ist ebenfalls nur überzuckert.

Deutlich höhere Temperaturen am Mittwoch

Bis morgen Vormittag wird im Raum Oberstdorf und im Raum Kempten bei Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt noch leichter Schneefall erwartet. Ab Mittwoch könnten die Temperaturwerte dort aber bereits zweistellig sein und Regen statt Schnee vom Himmel fallen.