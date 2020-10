Wetter in Bayern: Zwei Tage Spätsommer im Oktober

Nachdem wir uns in den vergangenen Wochen durch häufige Tiefdruckphasen und kühle Luftmassen in den November versetzt fühlten, kommt er nun doch, der "goldene Oktober". Eine südliche Luftströmung befördert sehr milde Luft nach Bayern.

Balearenluft sorgt für Spätsommerwärme

Sie stammt zunächst aus dem südlichen Frankreich - vom morgigen Mittwoch bis zum Donnerstagnachmittag kommt sie von den Balearen. Wir erleben in dieser Zeit eine Mischung aus dünnen, hohen Wolkenfeldern mit teils längeren freundlichen Abschnitten.

Föhn am Alpenrand

Besonders viel Sonnenschein bietet uns der föhnige Alpenrand. Mögen die Morgenstunden örtlich kühl und neblig sein - später am Tage werden sich Föhn und Mittelmeerluft aber meist durchsetzen können und so dürfen wir uns auf Mittags- und Nachmittagstemperaturen freuen, die meist zwischen 16 und 20 Grad liegen. In einigen oberbayerischen Föhnstrichen sind sogar 21 oder 22 Grad drin. Am Donnerstagnachmittag bedeckt sich der Himmel allmählich, es bleibt aber noch trocken und warm.

Der Freitag: nass, aber weiter warm

Für den Freitag sieht es bisher nach einem Tiefdruckintermezzo mit Wolken und Regenfällen aus. Rechtzeitig zum Wochenende wird das Wetter dann wieder freundlicher. Und noch eine gute Nachricht: Ob Regenwolken oder Sonnenschein: Es bleibt von Freitag bis Sonntag angenehm mild mit täglichen Höchsttemperaturen zwischen 14 und 18 Grad.