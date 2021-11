Wetter in Bayern: Zunächst Schnee und Eis, später Sturmböen

Schnee und Eis – der Dienstag bleibt zunächst winterlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Morgen vor glatten Straßen durch überfrierende Nässe oder Schnee. Später warnt der DWD vor Sturmböen.

Mehrere witterungsbedingte Unfälle in Bayern

Wegen Schnee und Glätte hat es in Bayern bereits mehrere Unfälle gegeben. Am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag meldete die Polizei zahlreiche Unfälle aufgrund der Witterungsbedingungen.

In Selb im Landkreis Wunsiedel wurde eine Frau schwer verletzt. Sie geriet durch Schneeglätte ins Schleudern und kam so in den Gegenverkehr. Andernorts entstanden nur kleine Sachschäden.

Großräumig Schnee von Norden

Die Schneeglätte dürfte den Verkehr auch weiter beeinträchtigen. Im Tagesverlauf soll es großräumig von Norden her Schnee geben: oberhalb von 400 Metern bis zu zehn Zentimeter, in den Mittelgebirgen und in den Alpen über 600 Meter sogar bis zu 20 Zentimeter mit der Gefahr von Schneebruch.

Allerdings steigt die Schneefallgrenze ab Dienstagmittag auf über 1.000 Meter – der Schnee geht dann in Regen über.

Sturm- und Orkanböen möglich

Außerdem erwarten die Meteorologen einen deutlich auffrischenden Wind. Bis zum Nachmittag soll es stürmische Böen aus Südwest geben, in den Mittelgebirgen und im Alpenvorland auch Sturmböen.

Im Allgäu warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Sturmböen bis 100 km/h, auf einigen Gipfeln der Alpen und des Bayerischen Waldes könnte es sogar Orkanböen um 120 km/h geben.