Zum dritten Advent gibt's Frost und Schnee

Der dritte Advent steht vor der Tür und er könnte uns zumindest in Teilen Bayerns eine weiße Winterlandschaft bescheren. Bis zum Freitag liegen die Temperaturen mehr oder weniger in der Nähe der Norm, mit Höchstwerten im Schnitt bei zwei Grad. Wenn es schneit, dann nur in unbedeutenden Mengen.

Schon in der Nacht zu Freitag und spätestens am Wochenende liegen die Temperaturen in den Nächten aber im einstelligen Minusbereich. Und am Sonntag bleiben wir nach jetzigem Stand auch tagsüber im Dauerfrost. Auch die nächste Woche beginnt frostig.

Zur Übersicht: Die aktuelle Wettervorhersage für Bayern

Schnee besonders im Süden Bayerns

Damit wird es nicht nur kälter, es wird auch weißer in Bayern. Nach jetzigem Stand liegt spätestens am Sonntag in vielen Regionen Schnee. Schwerpunkt wird wohl die Südhälfte des Freistaats sein, also vor allem Schwaben, Oberbayern und Niederbayern. Aber auch in der Oberpfalz und in Oberfranken könnte der ein oder andere Landstrich zumindest überzuckert werden. Einzig Unterfranken bekommt wohl nichts von der weißen Pracht ab.

Schneehöhen zwischen fünf und zehn Zentimetern

Noch gibt es Unsicherheiten bei der Vorhersage. Einige Wettermodelle deuten vor allem im Süden Bayerns Schneehöhen von fünf bis zehn Zentimetern an. Auch in der Landeshauptstadt könnten am Sonntag bis zu zehn Zentimeter Neuschnee liegen - die perfekte Kulisse für einen Besuch des Christkindlmarktes.