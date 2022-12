Wintereinbruch - ab dem 3. Advent Dauerfrost in Bayern

Der Winter macht sich langsam breit. Polare Kaltluft strömt am Wochenende nach Bayern, somit rutschen die Temperaturen dauerhaft unter den Gefrierpunkt. Zumindest in weiten Teilen Bayerns.

In den Nächten auch zweistellige Minusgrade möglich

Am Samstag liegen die Höchstwerte bei minus zwei Grad im Frankenwald und bei drei Grad am Bodensee. Am dritten Adventssonntag werden es in der Spitze minus 3 Grad im Frankenwald sowie in manchen Alpentälern und plus ein Grad im Landkreis Aschaffenburg.

Bis mindestens Mittwoch bleibt es tagsüber frostig- und die Nächte werden immer kälter. Direkt an den Alpen könnten nächste Woche einige Tage auch mit Temperaturen knapp unter minus 10 Grad beginnen. Gerade über einer Schneedecke und bei längerem Aufklaren kann es richtig auskühlen. Die Tiefstwerte der Nacht liegen ja meistens um den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs herum, zur Zeit also gegen 8 Uhr.

Schnee besonders im Süden und Osten Bayerns

Es wird nicht nur kälter, es wird auch weißer in Bayern. Nach jetzigem Stand liegt spätestens am Sonntag in mehr als der Hälfte der Landkreise mehr oder weniger Schnee. Am meisten wird wahrscheinlich an den Alpen und im Bayrischen Wald runterkommen. In Franken fällt wenig bis gar kein Schnee.

Noch gibt es Unsicherheiten bei der Vorhersage. Die Zugbahn des Tiefs, das uns den Schnee bringt, steht immer noch nicht genau fest. An den Alpen sind bis Montagfrüh zehn bis 20 Zentimeter, im Berchtesgadener Land auch noch etwas mehr möglich. In München könnte die Schneedecke immerhin fünf bis acht Zentimeter dick werden. Stellenweise wird die Landschaft aber auch nur leicht angezuckert sein in Bayern.