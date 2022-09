Angezuckerte Gipfel: Erste Wintervorboten in Bayerns Bergen

Der Sommer ist wohl fürs Erste vorbei: Um mehr als zehn Grad sind die Temperaturen am vergangenen Wochenende in Bayern gebietsweise gefallen. In den Bergen ist indes der erste Schnee liegen geblieben: nicht nur auf den höchsten Gipfelndes Freistaats, wie etwa am Watzmann (2.713 Meter) in Berchtesgaden, sondern auch auf mittleren Höhen.

Erster Schnee sorgt für Winter-Idylle

Unter anderem auf dem Gipfel des Großen Arbers, der höchsten Erhebung im Bayerischen Wald (1.456 Meter), liegt der erste Schnee. Der gesamte Gipfelbereich sei bis unterhalb der Bergstation der Gondelbahn leicht weiß überzuckert, sagte ein Sprecher der Arber-Bergbahn dem BR. Entsprechend kalt ist es: An der Bergstation wurden zwei Grad gemessen, an der Talstation vier Grad.

Für den Arber-Gipfel ist Schnee im September aber nicht ungewöhnlich. Solche Kälteeinbrüche gab es auch in früheren Jahren schon häufiger in dieser Höhenlage. Liegen bleiben wird die dünne weiße Decke ohnehin nicht: Schon morgen soll es wieder etwas wärmer werden, so der Sprecher der Arber-Bergbahn. "Wir bekommen bestimmt noch einen schönen Herbst", sagt er.