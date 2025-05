Wetterumschwung in Bayern: Es wird kühler – und örtlich nass

Das war's erstmal mit warm: Am Rande eines Skandinavien-Tiefs gelangt mit einer nordwestlichen Strömung aus dem Norden Europas ab morgen wieder kühlere Luft nach Bayern. Dazu fällt besonders im Süden vorübergehend auch Regen.

Bevor uns die kühleren Luftmassen erreichen, lenkt am Mittwoch ein kleines Tief, das von Norditalien über die Adria in Richtung Kroatien zieht, feuchte und milde Luft in weite Teile Bayerns. Nur ganz im Norden Frankens bleibt die Luft etwas trockener und kühler.

Zunehmende Gewitterneigung

So sind bereits am Mittwochvormittag in Alpennähe erste Schauer möglich. Die Luft wird feucht, ab Mittag kommt es gebietsweise zu schauerartigen Regenfällen und einzelnen, mitunter kräftigen Gewittern. Lokal kann es dann um die 20 Liter Starkregen pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben, auch etwas Hagel und stürmischen Böen. Wie immer bei solchen Wetterlagen wird es nicht jeden treffen – wo genau der Niederschlag fällt, bleibt ein Lotteriespiel.

Die Temperaturen erreichen nochmals Höchstwerte von 17 Grad in manchen Alpentälern und bis zu 24 Grad im Raum Regensburg sowie örtlich an der niederbayerischen Donau, was für diese Jahreszeit normal ist. Dabei frischt am Nachmittag auch abseits der Schauer und Gewitter der Wind lebhaft auf.

Im Süden nass, im Norden trocken - und überall kühler

In der Nacht zum Donnerstag ziehen Schauer und Gewitter ostwärts ab. Am Donnerstag kommt die kühlere und trockenere Luft von Norden her bis zur Donau voran. Somit ist es in Franken und der Oberpfalz bis auf ganz vereinzelte Schauer weitgehend trocken, und neben Wolken gibt es vor allem in Teilen Frankens zeitweise Sonnenschein.

Im Süden hält sich weiterhin feuchte Luft, und mit einem neuen Norditalien-Tief kommt es hier vereinzelt, in Richtung Alpen öfter zu schauerartigen Regenfällen. Besonders an den Alpen regnet es teils länger anhaltend. Dabei wird es spürbar kälter – im Norden durch die einströmende kühlere Luft, im Süden durch Regen und fehlende Einstrahlung. Somit erreichen die Höchstwerte nur noch 13 bis 19 Grad.

Am Freitag Bodenfrostgefahr

In der Nacht zu Freitag setzt sich die kühlere Luft auch langsam im Süden Bayerns durch, im Norden kann es bei längerem Aufklaren Bodenfrost geben; kälteempfindliche Pflanzen sollten geschützt werden. Der Freitag wird mit Höchstwerten von zwölf bis 17 Grad der kälteste Tag der Woche, dabei stellt sich vielerorts ein Mix aus Sonne und Wolken ein, Schauer gibt es kaum. Einzig in Alpennähe und im Süden Niederbayerns überwiegen die Wolken, hier fällt gebietsweise etwas Regen.

Ab Samstag wird's wieder freundlicher

Am Wochenende und auch in der neuen Woche geht es mit den Temperaturen langsam wieder bergauf, so liegen die Höchstwerte von Sonntag an bei jahreszeitgemäßen 17 bis 23 Grad. Und auch die Nächte werden milder, nur in der Nacht zu Samstag muss gebietsweise nochmals mit Bodenfrost gerechnet werden. Das Wetter präsentiert sich dabei weiterhin mit einem Gemisch aus Sonnenschein und Wolken. Einzelne Schauer oder Gewitter sind vor allem in der Nähe der Berge möglich.

Das Hauptproblem bleibt die Trockenheit

Mit Ausnahme des kleinen Dämpfers bei den Temperaturen in den nächsten Tagen haben wir es von Sonntag an wieder mit für die Jahreszeit normal temperierten Wetter zu tun. Das Einzige, was besorgniserregend ist: die Trockenheit.

Auch wenn jetzt mit einzelnen Schauern und Gewittern, sowie dem Regen am Donnerstag in Teilen Südbayerns Regen dazu kommt, wird der Mai in Bayern zu den Top drei der trockensten Maimonate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gehören. In den ersten 20 Tagen des Monats regnete es im bayernweiten Durchschnitt nur 24 Liter pro Quadratmeter. Zum Vergleich: der Mai 2024 war mit rund 157 Litern der viert-nasseste Mai. Nach jetzigem Stand dürfte der Frühling 2025 der trockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Bayern werden.