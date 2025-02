Wetterdienst warnt vor Eisglätte in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst warnt für ganz Bayern vor Eisglätte in den Morgenstunden. Durch die frostigen Temperaturen gefriere der anhaltende Sprühregen vielerorts am Boden, so der DWD, besonders kritisch kann die Lage demnach in einem Gebietsstreifen nördlich der Donau werden, der vom nördlichen Schwaben über Oberbayern und Mittelfranken bis nach Niederbayerns und in die Oberpfalz reicht. In bergigen Regionen könne zudem gebietsweise auch Schneegriesel zu Glätte führen.