Weiterhin Sturmböen, im Norden Hochwassergefahr

Wie erwartet hat der Sturm Ylenia in der zweiten Nachthälfte und am heutigen Vormittag seinen Höhepunkt erreicht. Auch im Flachland erreichten die Böenspitzen vielerorts volle Sturmstärke, das heißt 75km/h und mehr. Böen mit einer Stärke in den 60ern können bereits Schäden anrichten.

Aus diesem Grunde greift auch der Versicherungsschutz ab 62 km/h ("stürmischer Wind"). So kam, was kommen musste. Alles was nicht niet- und nagelfest ist, wurde ein potentielles Opfer des Windes und verwandelte sich in gefährliche Verkehrshindernisse oder Geschosse: Bäume, Äste, Schilder und Baustellengerüste blockierten Straßen und Schienen. Zweige und Ziegel flogen durch die Luft. Stromleitungen wurden gekappt.

Sturm mit Windgeschwindigkeiten bis zu 152 km/h

In freien Lagen blies der Wind mancherorts so heftig, dass man von "schwerem Sturm" (89-102 km/h) oder gar "orkanartigem Sturm" (102-117 km/h) sprechen muss - wie etwa in Bad Kissingen (94 km/h) oder am Münchner Flughafen (101 km/h). Außergewöhnlich heftig für eine Nicht-Gipfel-Lage war die frühmorgendliche Böe von 115 km/h in Hof in Oberfranken.

Noch mehr boten die exponierten Berglagen: etwa der Hohe Peißenberg in Oberbayern mit 130 km/h. Und im wahrsten Sinne atemberaubend sind die 152 km/h vom Großen Arber im Bayerischen Wald - damit schafft es Bayern zusammen mit Sachsen-Anhalt (Brocken im Harz ebenfalls 152 km/h) auf Platz 1 im heutigen gesamtdeutschen Sturm-Ranking.

Hochwassergefahr in Nordbayern

Im medialen Schatten all der Sturmmeldungen steht die Hochwasssergefahr in Nordbayern. Hier stürmte es nicht nur, sondern der Himmel hatte seine Schleusen auch besonders weit geöffnet. So melden einige Flüsse steigende Pegel und manche haben die Hochwassermarke überschritten. Besonders ernst sieht es am unteren Lauf der Steinach in Oberfranken aus, wo inzwischen die Hochwasserstufe 3 erreicht wurde.