Wetter in Bayern: Warnungen vor Hochwasser

Eine starke westliche Luftströmung beschert uns in den folgenden drei Tagen einen atlantischen Tiefausläufer nach dem anderen. Mit ihnen kommt deutlich mildere Luft nach Bayern. Die Niederschläge sollen deshalb nicht nur im Flachland von Schnee in Regen übergehen, das gilt auch für die Mittelgebirge sowie mittlere Lagen der Alpen. Die Grenze zwischen Regen und Schnee erreicht von Donnerstagnachmittag bis Freitag besonders große Höhen, dann liegt die Schneefallgrenze bei etwa 1100-1600m.

Schnee im Flachland taut innerhalb kürzester Zeit

Ab heute bis Samstagabend werden in Franken Niederschlagsmengen von 30-45 (Liter/m²) erwartet. In der Oberpfalz und Niederbayern könnten es sogar 55-60 (Liter/m²) werden. Am Bodensee inklusive des Allgäus werden bis zu 50-70 (Liter/m²) erwartet. Gefährlich wird diese Entwicklung dadurch, dass nicht nur die Berge sondern auch weite Teile des bayerischen Flachlands derzeit unter Schnee liegen. Der Schnee dürfte so vom Flachland bis hinauf in Lagen von rund 800m in kürzester Zeit größtenteils wegtauen - verursacht durch starke Winde, ergiebigen Dauerregen und Temperaturen mit bis zu 10 Grad im fränkischen Flachland.

Hochwasser in Bayern gilt als wahrscheinlich

Der Dreiklang von Wind, Wärme und Dauerregen, der eine Schneedecke zum Schmelzen bringt, gilt als deutliches Warnsignal mit Blick auf ein mittleres, vielleicht auch größeres Hochwasserereignis. Momentan sind noch alle Flüsse aufnahmefähig.

Freitag und Samstag erreichen vermutlich viele Flüsse in Franken das Hochwasserstadium, besonders die kleinen und mittelgroßen. Auch im übrigen Bayern werden gebietsweise die Flüsse über die Ufer treten, besonders im Oberpfälzer und Bayerischen Wald sowie im höher gelegenen Alpenvorland und am Alpenrand. In Teilen Unter- und Oberfrankens kann es zu Hochwasser kommen, wie der Hochwassernachrichtendienst mitteilte.

Lawinengefahr steigt: Weiterhin Schnee oberhalb von 1.500 Metern

In den Alpen oberhalb von rund 1.500 Metern soll es weiterhin ergiebig schneien. Mit wachsender Schneedecke steigt bis zum Wochenende hin weiter die Lawinengefahr. Diese ist bereits jetzt mit Stufe 3 verhältnismäßig hoch. Der Lawinenwarndienst Bayern warnt deshalb auf seiner Homepage unter Verweis auf die aktuelle Pandemielage: "Skipisten werden momentan nicht überwacht und vor Lawinengefahren gesichert."

