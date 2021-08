Sturmwarnung für Bayern: Starkregen und Tornadogefahr

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern in weiten Teilen Bayerns. Die Karte des Freistaats ist auf der Webseite des DWD derzeit großflächig orange oder rot gefärbt. Es gelten Unwetterwarnungen Stufe zwei und drei.

Sturmböen, Hagel, Gewitter und sogar Tornadogefahr

Sieben Landkreise gelten als besonders gefährdet: Neumarkt in der Oberpfalz, Regensburg, Schwandorf, Amberg-Sulzbach, Cham, Kelheim und Straubing-Bogen. Inzwischen sind auch die Landkreise Günzburg, Neu-Ulm und Kreis und Stadt Augsburg dazugekommen, ebenso das Unterallgäu, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau sowie Donau-Ries. Auch für Kreis und Stadt Landshut, Kelheim, Dingolfing-Landau, Deggendorf, Freyung-Grafenau und Regen gelten Unwetterwarnungen. Richtung Süden erstreckt sich die Warnung auf die Kreise Erding, Mühldorf am Inn, Altötting, Kreis und Stadt Rosenheim und Traunstein.

In diesen Regionen müssen die Menschen mit Sturmböen, Starkregen und Hagel rechnen. Sogar Tornados sind nicht ausgeschlossen.

Für die betroffenen Gebiete sind Niederschlagsmengen von 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter vorhergesagt, außerdem Sturmböen um die 80 Kilometer pro Stunde. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die betroffenen Gebiete, vereinzelt könnten zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.