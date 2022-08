Warnung vor heftigem Dauerregen für weite Teile Bayerns

Leichtathletik-EM in München am Donnerstag unterbrochen

Schon am Donnerstagabend kam es in Teilen Oberbayerns zu einzelnen unwetterartigen Gewittern mit lokal heftigem Starkregen. Angekündigt waren bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, außerdem Hagel und Windböen. Darüber hinaus blieb es in der Nacht jedoch ruhig. Nach Angaben der Polizei kam es in den Regionen des Freistaats kaum zu unwetterbedingten Einsätzen.

Bei den European Championships in München hatte die Unwetterwarnung am Donnerstag jedoch für eine Unterbrechung der Beachvolleyball-Spiele auf dem Königsplatz im Stadtzentrum geführt. Zeitgleich wurden die unüberdachten Tribünen des Olympiastadions geräumt und die Zuschauer aufgefordert, sich unter das Dach der Haupttribüne zu begeben. Nach einer Verzögerung konnten die Wettbewerbe fortgesetzt werden.