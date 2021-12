Wärmstes Silvester in einigen Teilen Bayerns

Eine seltene Großwetterlage sorgt derzeit dafür, dass subtropische Luft aus dem Seegebiet rund um die Azoren aus mehr als 3.300 Kilometern Entfernung bis nach Bayern kommt. Im Alpenvorland kletterten die Temperaturen tagsüber auf bis zu 16 Grad, etwa bei Wielenbach in der Nähe des Starnberger Sees.

Der Tagesmittelwert für ganz Bayern lag bei etwa 10 Grad. "Ich habe die bis 1920 zurückreichenden Aufzeichnungen des DWD der Silvester-Mitteltemperatur in Bayern durchgesehen und bin nur auf kühlere Silvestertage gestoßen. Silvester 2021 ist in Bayern also der wärmste Silvestertag seit mehr als 100 Jahren", sagt Meteorologe Michael Sachweh.

Silvesternacht bringt Temperaturen um die 10 Grad

Auch in der Nacht bleibt es für diese Jahreszeit ungewöhnlich warm. Sachweh rechnet mit Temperaturen um die 10 Grad: "Ausnahmsweise sollte der Sekt mal nicht auf Terrasse oder Balkon kühl gestellt werden, sondern er gehört diesmal in den Kühlschrank."

Die Menschen in Bayern können zudem mit einer überwiegend trockenen Silvesternacht rechnen. Vor allem an den Alpen bleibt es meist klar, im restlichen Bayern ist es wechselnd bewölkt, bei Tiefstwerten zwischen +9 und -1 Grad.

Auch am Wochenende bleibt es wohl bewölkt, Sonne gibt es am ehesten in Alpennähe, bei Höchstwerten am Tag bis 15 Grad und nächtlichen Tiefstwerten bis zu 0 Grad.

In den Alpen fehlt der Schnee

Die Kehrseite des milden Wetters zeigen etwa Webcam-Bilder aus den bayerischen Alpen, wie etwa an der Staffn-Alm auf 1.140 Metern Höhe in den Chiemgauer Alpen. "Sie dokumentiert den extremen Schneemangel in den bayerischen Alpen. Die Aufnahme könnte auch aus dem Juni stammen", meint Sachweh.