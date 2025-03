Wetter in Bayern: Frühlingshaft mit viel Saharastaub in der Luft

Tief Volker liegt zwischen Irland und Nordwestspanien und bringt heute sehr milde Luft zu uns, aber auch eine gute Ladung Saharastaub. Bis zu 2000 mgr/m² hoch kann die Konzentration liegen.

Saharastaub besonders in Schwaben und an den Alpen sichtbar

Am Freitagnachmittag wird die Sonne im Süden und Südwesten eher schwer durchkommen, dort macht sich der Gruß aus der Wüste am deutlichsten bemerkbar. Aber auch sonst kann der Himmel milchig werden.

Die feinen Staubkörner regen die Wolkenbildung an, vor allem, wenn die Luft feucht genug ist. Somit können hohe oder mittelhohe Wolken entstehen, die ohne den Saharastaub nicht da wären. Es kann also auch ein paar Grad kühler ausfallen als vorhergesagt.

Kaum Blutregen

Viele denken bei Saharastaub sofort an bräunlich verstaubte Autos und Gartenmöbel. Das kommt vor, wenn Regen den Staub aus der Luft wäscht, dieses Phänomen wird Blutregen genannt.

Diesmal landet aber kaum etwas vom Saharastaub am Boden, denn am Samstag gibt es nur ganz vereinzelt Schauer oder ein paar Tropfen und am Sonntag ist der Saharastaub ja schon abgezogen.

Wochenende mild, aber unbeständiger

Das Wochenende bleibt recht mild mit Temperaturen um 15 Grad. Es wird etwas unbeständiger und der Wind ist immer wieder spürbar. Am Samstag ziehen aus Südwesten Wolken durch, es können ein paar Tropfen hier und da fallen. Am Nachmittag lockert es vom Bodensee her öfter wieder auf.

Am Sonntag sind mehr Wolken unterwegs. Am Nachmittag gibt’s stellenweise Schauer und einzelne Gewitter. Die Natur kann jeden Tropfen gut gebrauchen.