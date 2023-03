Das Wetter in der ersten Osterferienwoche: Sonne oder Regen?

Sehr erfreulich sind die Wetter-Aussichten nicht: Nach dem trüben, oft verregneten und zudem recht windigen Donnerstag und Freitag bleibt das Wetter in Bayern auch am ersten Osterferienwochenende nass und wolkenverhangen.

Trübe Aussichten am Samstag - Lichtblick am Palmsonntag

Denn ein Tief namens Markus liegt am Samstag im Bereich der Niederlande und verlagert sich in der Nacht zu Palmsonntag und am Palmsonntag über die Mitte Deutschlands ins östliche Mitteleuropa. Das Tief bringt uns vielerorts trübes Wetter und es kommt zeitweise zu Regenfällen, die besonders am Samstag teils länger anhalten können. Vor allem in Teilen Nordbayerns ist an einigen Flüssen mit einem weiteren Anstieg der Pegel und Hochwasser zu rechnen.

Erst am Sonntagnachmittag wird es von Norden her langsam trocken und nördlich des Mains ist nachfolgend etwas Sonne möglich. Die Höchstwerte liegen dabei am Samstag zwischen 7 und 12 Grad, am Palmsonntag bei frischen 2 bis 9 Grad.

Dabei sinkt bis Sonntagabend die Schneefallgrenze von Norden her auf 400 Meter in den fränkischen Mittelgebirgen und 800 Meter an den Alpen. Zudem weht ein lebhafter, am Samstag in Böen starker bis stürmischer Wind, der uns die Temperaturen noch etwas kälter vorkommen lässt.

Ein Hoch ist im Anmarsch – mit kalter Luft

Am Montag bleibt es durch Alpenstau südlich der Donau noch oft bewölkt, mit etwas Regen oder Schnee. Im übrigen Bayern macht sich zunehmend der Einfluss eines umfangreichen Hochdruckgebiets über den Britischen Inseln und Skandinavien bemerkbar – und es wird hier dank trockener Polarluft insgesamt recht freundlich und trocken.

Am Dienstag und Mittwoch bestimmt in weiten Teilen Bayerns das umfangreiche Hoch über Skandinavien das Wetter, dabei strömt weiterhin kalte und teils trockene Luft heran. Somit gibt es einen Wechsel aus Wolken mit sonnigen Abschnitten, Mittwoch sind besonders im östlichen Mittelgebirgsraum und an den Alpen lokale Regen- oder Schneeregenschauer möglich.

Die Höchstwerte liegen in Bayern zu Wochenbeginn meist zwischen 3 und 10 Grad und damit ist es für Anfang April etwas zu kalt. In den Nächten gibt es teilweise leichten Frost – wer also kälteempfindliche Pflanzen schon auf Terrasse und Balkon hat, sollte diese nochmals schützen.

Blick voraus: Der Wettertrend über Ostern

Von Gründonnerstag bis Karsamstag überwiegen oft die Wolken, gelegentlich fällt auch Regen. Möglicherweise setzt sich Ostersonntag und Ostermontag von Südwesten her schwacher Hochdruckeinfluss und damit freundlicheres Wetter durch, es kann aber auch über Ostern durch Tiefdruckeinfluss leicht unbeständig weitergehen. Das Ganze bei Höchstwerten um 9 Grad.

Richtig schönes, trockenes und mildes Frühlingswetter erwartet uns also in der ersten Osterferienwoche noch nicht. Aber vielleicht hat Petrus ja ein Einsehen und beschert uns schönes Frühlingswetter in der zweiten Ferienwoche.

Sonne und Wärme im Südwesten Europas

Für alle Kurzentschlossene, die auf der Suche nach schönem Frühlingswetter sind: Sie werden in den kommenden Tagen auf der Iberischen Halbinsel fündig.

Hochdruckeinfluss bestimmt in Portugal und Spanien das Wetter und sorgt bei zeitweise lebhaften Winden für reichlich Sonnenschein und Temperaturen zwischen 15 und 23 Grad. Im Süden Spaniens und Portugals sind örtlich bis zu 28 Grad möglich.