Mieses Weihnachtswetter: Viel Regen und Schnee in Nordost

Von wegen weiße Weihnacht: Am Weihnachtswochenende liegt eine dicke Wolkenecke über dem Freistaat, die viel Regen bringt. Nur im Nordosten gab es am Samstagmorgen Schnee und am Sonntag leichten Dauerfrost.

Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es in diesen Regionen auch am Montag winterlich werden. Im Alpenraum hingegen bleibt es auch am zweiten Feiertag beim Dauerregen. Erst am Montag wird es trockener, dann scheint auch teilweise die Sonne – vor allem im Alpenraum.

Glatteis in Nordost-Bayern: Viele Unfälle

Aus dem Norden Deutschlands komme sehr kalte Luft nach Bayern, aus dem Süden ziehe milde Luft nach Norden, und im Bereich Bayerischer Wald, Franken und Spessart träfen die unterschiedlichen Luftmassen aufeinander, so ein Sprecher des DWD. In der Nacht zum Sonntag würden sich sich diese Luftmassen weiter verschieben.

Im Nordosten, wo es zunächst winterlich-kalt war, fiel Regen auf den noch gefrorenen Boden, so dass sich teilweise Glatteis bildete. Vor allem Oberfranken und die Oberpfalz waren betroffen: Dort kam es zu zahlreichen Verkehrsunfällen auf glatter Fahrbahn – zumeist ohne größere Schäden.

Winterliche Temperaturen nur im äußersten Nordosten

Vor allem im Hofer Land, im äußersten Nordosten Bayerns wurde es mit minus vier Grad winterlich-kalt. Am Sonntag und in der Nacht zum Montag rechnet der DWD mit unwetterartigem, gefrierendem Regen. Im Süden des Freistaates soll es dagegen auch weiterhin frostfrei bleiben, im Allgäu erreichen die Temperaturen bis zu sechs Grad über Null.

Deutscher Wetterdienst: "Zu warm für diese Jahreszeit"

Die Aussichten für Montag: viele Wolken, Regen und im Osten Schneefall, vereinzelt Glätte sowie Tauwetter im Süden. Der Winter lässt auf jeden Fall bis Neujahr auf sich warten. Statt mit Kälteeinbrüchen sei mit Temperaturen von bis zu zehn Grad zu rechnen, so der Sprecher des DWD: "Es ist zu warm für diese Jahreszeit."

Kaum Neuschnee, dafür nur geringe Lawinengefahr

Eine gute Nachricht: Der Lawinenwarndienst meldet für die Allgäuer und oberbayerischen Alpen nur geringe bis mäßige Lawinengefahr. Probleme bereiteten allerdings Triebschnee und Nassschnee. Die Schneefallgrenze liegt am Sonntag bei etwa 1.500 Metern, mit mehr als zehn Zentimetern Neuschnee sei aber nicht zu rechnen.

Glatteis-Alarm herrscht laut DWD vor allem Sonntagabend und in der Nacht zum Montag bis in den Vormittag hinein von Offenbach und der Oberpfalz über Thüringen und Nordhessen bis ins südliche Niedersachsen. "Es ist Vorsicht geboten, wenn man dort draußen unterwegs ist", so der DWD-Meteorologe Marco Manitta.

Tief "Per" sorgt für Glatteis

Verantwortlich für das Glatteis ist laut DWD Tief "Per". Sein Kern liegt über dem Seegebiet nördlich von Irland. Per schaufelt milde Atlantikluft langsam nordostwärts. "In diesem Zusammenhang nimmt die Temperatur vor allem in höheren Luftschichten deutlich zu, so dass leichte Niederschläge meist als Regen fallen, die dann auf den gefrorenen Boden treffen und zu gefährlichem Glatteis führen", erklärt der Wetter-Experte.

Bis Mitte der kommenden Woche vertreibt laut DWD das neue Atlantiktief "Roland" die letzten Reste der Kaltluft auch aus dem äußersten Nordwesten. Dabei könne es in der Nacht zum Dienstag in Ostbayern und in der Nacht zum Mittwoch an der Grenze zu Polen noch zu Glatteisregen kommen.

Wind, Regen und steigende Flusspegel erwartet

Ungewöhnlich milde Temperaturen mit Höchstwerten zwischen 10 und 15 Grad werden ab Mittwoch im Westen und Südwesten sowie im äußersten Osten erwartet. "Frost, Glätte, Glatteis und Schnee werden durch Wind und viel Regen ersetzt", so Marco Manitta vom DWD. Dabei drohe eine Dauerregenlage in den westlichen und südlichen Mittelgebirgen sowie an den Alpen. Hinzu komme, dass die Schneefallgrenze auf über 2.000 Meter steige, so dass zusätzlich Schneeschmelze für steigende Flusspegelstände sorgen könne.