Kälteeinbruch in Bayern: Verspätete Eisheilige melden sich

Aktuell ist frösteln in Bayern angesagt: Am Morgen gab es in Teilen Nordbayerns gebietsweise Bodenfrost mit Minustemperaturen von bis zu einem Grad, in Nürnberg-Netzstall wurde sogar leichter Luftfrost gemessen. Und in den Alpen oberhalb von 1.700 bis 2.000 Metern Höhe fiel in der Nacht bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. Auch tagsüber sind die Temperaturen bescheiden: Maximal 17 bis 18 Grad werden heute erreicht - wie auch schon am gestrigen Samstag.

Großwetterlage über Europa sorgt für niedrige Temperaturen

Schuld an den Fröstel-Temperaturen in Bayern ist die derzeitige Großwetterlage über Europa. Zwischen dem kräftigen Hoch Burkhart über West- und Nordwesteuropa und dem kräftigen Tiefdruckgebiet Hannah über Nordosteuropa gelangt mit einer nördlichen Strömung polare Kaltluft nach Bayern. Somit haben wir Temperaturen, die eher in den April passen - oder aber zu den sogenannten Eisheiligen, die eigentlich für den Zeitraum vom 11. bis 15. Mai erwartet wurden.

Doch die eigentlichen Eisheiligen Mitte Mai kamen deutlich zu warm daher: Mit einer südwestlichen Strömung gelangten sehr warme und teils feuchte Luftmassen aus dem Südwesten Europa nach Bayern, und somit hatten wir es mit hochsommerlichen Temperaturen zu tun.

20. Mai brach Wärmerekord

So wurden am 20. Mai neue Temperaturrekorde aufgestellt: In München war es mit 31,9 Grad so warm wie noch nie in einem Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1954. Auf dem Hohenpeißenberg erreichte das Thermometer 29,0 Grad, und hier reicht die Messreihe bis ins Jahr 1879 zurück.

Aber die zwei kleinräumigen Gewittertiefs Emmelinde und Finja sorgten im Mai auch lokal für schwere Unwetter mit großen Hagel, ergiebigen Regenmengen und teils schweren Sturmböen bis 100 Kilometern pro Stunde.

Mai im langjährigen Mittel zu warm und zu trocken

Auch wenn zum Monatsende jetzt doch noch die mickrigen Temperaturen kommen, wird der Mai im langjährigen Mittel etwas zu warm ausfallen. Anders als in den vergangenen drei Jahren, da fiel der Mai jeweils deutlich zu kalt aus.

Im diesjährigen Mai schien die Sonne mehr als normal. Nur punktuell brachten Gewitter große Regenmengen, auf die Fläche gesehen war der Mai zu trocken.

Pfingstwochenende mit Mix aus Sonne, Wolken und Gewittern

In der neuen Woche wird es mit den Temperaturen langsam wieder bergauf gehen. Dabei ist es nicht unfreundlich, aber vereinzelt kommt es zu Schauern und Gewittern.

Und wenn wir einen ersten vorsichtigen Blick auf das lange Pfingstwochenende werfen, dann erwartet uns voraussichtlich ein Mix aus Sonne, Wolken und besonders jeweils in der zweiten Tageshälfte auch einzelne Schauer und Gewitter – das alles bei sommerlichen Temperaturen. Aber es bleibt auch festzuhalten: Diese Wetterentwicklung ist noch nicht sicher.