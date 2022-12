Unwetterwarnung: Glatteis in Oberbayern und Schwaben

Bis Donnerstagvormittag warnt der Deutsche Wetterdienst gebietsweise vor Glatteis in den Alpen und im südlichen Alpenvorland. Aufenthalte im Freien und Autofahrten sollte man vermeiden. Wer fahren muss, sollte sein Verhalten im Straßenverkehr den Straßenverhältnissen anpassen. Mit Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen oder Schließungen sei zu rechnen.

Vorsicht vor allem in Oberbayern und Schwaben

Betroffene Gebiete sind im Regierungsbezirk Oberbayern: Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Kreis Berchtesgadener Land, Kreis Ebersberg, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Kreis Landsberg am Lech, Kreis Miesbach, Kreis München, Kreis Rosenheim, Kreis Starnberg, Kreis Traunstein, Kreis Weilheim-Schongau, Stadt Rosenheim.

Im Regierungsbezirk Schwaben: Kreis Lindau (Bodensee), Kreis Oberallgäu, Kreis Ostallgäu, Kreis Unterallgäu, Stadt Kaufbeuren, Stadt Kempten (Allgäu), Stadt Memmingen.

A8 Richtung München wegen Unfall gesperrt

Auf schneebedeckter Fahrbahn war heute Früh auf der Autobahn A8 bei Odelzhausen in Oberbayern ein LKW ins Schlingern gekommen, dann war der Anhänger umgekippt. Der Fahrer blieb unverletzt, aber die A8 musste in Richtung München komplett gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dürften einige Stunden lang dauern, eine Umleitung ist ausgeschildert. In der Gegenrichtung auf der A8 zwischen Dasing und Augsburg West kommt der Verkehr nur im Kriechtempo voran. Zwischen Sulzemoos und Odelzhausen blockiert ein defekter LKW die rechte Spur. Und auch auf der A9 Nürnberg Richtung München ist ein defekter Lkw liegengeblieben – zwischen Hiltpoltstein und Greding.

Frontalzusammenstoß bei Schwarzenbach an der Saale: B289 gesperrt

Auf der Bundesstraße bei Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof sind am Donnerstagmorgen zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei meldet, ist die B289 in diesem Bereich zur Stunde komplett gesperrt. Die beteiligten Autofahrer wurden leicht verletzt.

Bahnanbieter Go-Ahead: Züge fahren nur eingeschränkt

Auf den Straßen in Schwaben ist wetterbedingt weiterhin mit Behinderungen zu rechnen. Der Bahnanbieter Go-Ahead in Schwaben muss für heute zahlreiche Verbindungen streichen. Durch die Witterungsverhältnisse gestern seien etliche Fahrzeuge beschädigt worden, teilte Go-Ahead mit. Ausfälle gibt es auf den Strecken Augsburg – München, Augsburg – Dinkelscherben, Augsburg – Donauwörth – Würzburg und bei den Verbindungen zwischen Lindau, Memmingen, Buchloe und München.

Unfälle auf glatter Fahrbahn

Wegen Schneeregen und Glatteis kommt es bereits seit gestern früh in Bayern zu Verkehrsbehinderungen, allein die Polizei in Niederbayern zählte bislang 58 Unfälle mit 12 Verletzten. Die Autobahn A93 im Landkreis Kelheim musste gestern stundenlang gesperrt werden, weil ein Lkw umgekippt war und die Fahrbahnen blockierte. Im Landkreis Dachau starb gestern ein 23-jähriger Autofahrer auf der B471. Er hatte die Kontrolle über seinen Pkw verloren, rutschte in den Gegenverker und stieß frontal mit einem anderen Auto zusammen.

Auch für den Norden Schwabens verzeichnete das Polizeipräsidium Augsburg am Mittwochnachmittag und bis in die Abendstunden zahlreiche Unfälle. Über Nacht hatte sich die Lage dann beruhigt.

Unfall mit zwei Schulbussen

Zwei leicht Verletzte gab es gestern Nachmittag auch bei einem Unfall mit zwei Schulbussen und einem Auto im mittelfränkischen Lauf an der Pegnitz. Dort war ein Bus in einen anderen gerutscht und dabei eine Glasscheibe zersplittert.