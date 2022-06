Hagel, Starkregen, Sturm: Unwetter zieht auf über Bayern

Stürmisch und nass könnte es am heutigen Pfingstsonntag in weiten Teilen Bayerns werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet starke Gewitter, die vom Südwesten her aus Baden-Württemberg aufziehen.

Breites Unwetter-Band zieht über Bayern

Ab Mittag besteht die Gefahr von schweren Gewittern, vor allem in Franken und der Oberpfalz, aber auch in Schwaben, Oberbayern und Niederbayern. In Niederbayern und dem östlichen Oberbayern muss lokal mit heftigem Starkregen gerechnet werden.