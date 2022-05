Unwetter in Unterfranken zunächst weniger stark als befürchtet

Neben 20-30 Bäumen sei am Abend auch ein Bauzaun umgeweht worden, hieß es von der Einsatzzentrale der Polizei Unterfranken in Würzburg. Der Schwerpunkt des Unwetters liege in der Verbindungslinie Spessart-Rhön, von Aschaffenburg bis Bad Neustadt/Saale. Einige Straßen seien überflutet, Keller oder Unterführungen aber bislang nicht vollgelaufen. Im Raum Würzburg und Schweinfurt donnerte und blitzte es am Abend heftig, regnete aber nur kurze Zeit.

Warnungen für Unterfranken

Für den Abend und in die ersten Hälfte der Nacht zum Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst DWD in Franken mit leicht erhöhter Neigung für Gewitter in weiten Teilen von Unterfranken. Die Warnungen gelten für Teile des bayerischen Untermains, den Spessart und die Rhön. Auch um Würzburg und Schweinfurt sei mit Gewittern zu rechnen. Hauptgefahr hier durch Sturmböen bis 90 km/h, daneben örtlich Starkregen bis 25 l/qm in kurzer Zeit und kleinkörniger Hagel. Schwere Sturmböen um 100 km/h und Starkregen bis 40 l/qm seien punktuell nicht ausgeschlossen.