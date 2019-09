Wetter in Bayern: Temperatursturz Mitte der Woche erwartet

Der Sommer gibt noch mal ein Gastspiel: Warme Luft aus Südfrankreich bringt auch dem Süden Bayerns Temperaturen bis zu 25 Grad. Im Norden dagegen werden maximal 18 Grad erwartet.

In der Nacht bläst der Herbst die Backen auf, ein Sturmtief rollt von England her auf uns zu. Die Böen erreichen etwa 60 bis 80 Stundenkilometer, in besonders ausgesetzten Lagen auf den Bergen können es auch über 100 Stundenkilometer werden, meint BR-Meteorologe Michael Sachweh.

Sommer und Herbst ringen miteinander

Am Montag bleibt es sehr windig. Dieser Wind sorgt tagsüber für einen Mix aus Sonne und Wolken, die Temperaturen klettern nur noch auf 14 – 18 Grad.

Am Dienstag setzt sich noch einmal der Sommer durch. Es soll wieder spätsommerlich warm werden, mit Temperaturen bis zu 24 Grad.

Temperatursturz Mitte der Woche

Ab Mittwoch gewinnt dann der Herbst die Oberhand. Die Temperaturen rutschen ab, es wird regnerisch. Zum Tag der deutschen Einheit beruhigt sich das Wetter wieder etwas, aber es bleibt kühl, so der BR-Meteorologe.