Teils trocken, teils einzelne Schauer in Bayern

Zum Wochenende hin soll es in Bayern relativ trocken werden, nur an den Alpen soll es regnen. Bis zum Freitagmorgen wird allerdings zwischen Rhön und Frankenwald Dauerregen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Über dem Freistaat sollen am letzten Osterferienwochenende viele Wolken hängen.

Viel Regen an der Rhön

Bis in die Morgenstunden vom Freitag könnten vor allem an der Rhön bis zu mehr als 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Trotz der trockenen Böden im Norden Bayerns soll es aber nicht zu größeren Überschwemmungen kommen. Nach dem nassen Start in den Freitag soll es laut DWD im Norden Bayerns zunehmend trocken werden. Stellenweise könnte auch die Sonne scheinen. Vor allem an den Alpen und im südlichen Vorland soll es aber bis in die Nacht zum Samstag regnen.

Der Samstag startet den Meteorologen zufolge verbreitet trocken und sonnig. Am Alpenrand erwartet der DWD dichtere Wolken und anfangs auch etwas Regen. Im Tagesverlauf könnten dort auch einzelne Schauer aufziehen. Die maximalen Temperaturen sollen sich am Alpenrand auf 14 Grad und rund um Aschaffenburg auf 20 Grad belaufen. Die Nacht zum Sonntag und der Sonntag selbst sollen trocken bleiben. Nur am Alpenrand seien einzelne Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen. Auch die Nacht zum Montag soll trocken und bewölkt werden.

Niederschläge und Sturmböen

Am Mittwochabend waren Gewitterausläufer über den Freistaat gezogen und brachten heftigen Starkregen und Hagel mit sich. Ein Schwerpunkt lag im Bereich rund um Raubling bei Rosenheim, dort fielen teilweise bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter und Hagelkörner bedeckten großflächig Straßen und Felder.

Die Gewitter zogen laut Deutschem Wetterdienst vom Südwesten herauf und brachten neben Niederschlägen auch Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 80 Kilometern pro Stunde mit sich. Der DWD warnte vor Blitzschlägen und umstürzenden Bäumen.