24.07.2020, 13:53 Uhr

Wetter in Bayern: Teils Gewitter und Regen zum Ferienstart

Am letzten Juli-Wochenende kann es noch mal nass werden. In Südbayern werden Gewitter und Starkregen erwartet, am Sonntag zieht eine Kaltfront über den Freistaat. Die vorläufige Bilanz zum Sommer lautet jedoch: unbeständige Tage sind völlig normal.