Sturm Ylenia: Tausende Haushalte am Morgen ohne Strom

Sturmtief Ylenia hat am Morgen zahlreiche Bäume in Oberfranken umstürzen lassen. Einige landeten auf Stromleitungen und sorgten so für zahlreiche Stromausfälle in der Region. Wie der Netzbetreiber Bayernwerk auf Nachfrage des BR mitteilt, seien in ganz Bayern rund 10.000 Haushalte teils stundenlang ohne Strom gewesen.

Stromausfälle treffen vor allem Haushalte im Frankenwald

Schwerpunkt der Ausfälle sei Nordbayern, dort vor allem die Region Frankenwald gewesen. Tausende Haushalte unter anderem in Himmelkron, Helmbrechts, Naila, Röslau und Weißenstadt seien ohne Strom gewesen. In der Region wütete Sturmtief Ylenia besonders stark. Die Integrierte Leitstelle Hochfranken (ILS) meldete am Morgen rund 165 sturmbedingten Einsätze und damit deutlich mehr als in anderen Regionen Oberfrankens. Seit etwa 9.30 Uhr sei die Stromversorgung in den meisten Gemeinden wiederhergestellt, so ein Sprecher des Netzbetreibers zum BR.

Bayernwerk nimmt beschädigte Stromleitungen vom Netz

Mitarbeiter hätten zunächst die beschädigten Teilstücke lokalisiert und aus dem Netz genommen. Die Orte würden jetzt über andere Leitungen des Netzes versorgt. Jeder Kunde könne schließlich von mindestens zwei Seiten mit Strom versorgt werden, so der Sprecher. Die Reparatur der beschädigten Teilstücke habe bereits begonnen. Im Laufe des Tages könne es aber zu weiteren Stromausfällen durch umstürzende Bäume kommen.

Am Mittag meldete auch das Landratsamt in Bayreuth einen Stromausfall in mehreren Ortsteilen der Gemeinde Bindlach. Auch dort stürzte ein Baum auf eine Stromleitung des Netzbetreibers Bayernwerk.