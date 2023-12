Sturm und Dauerregen erwartet – Hochwassergefahr steigt wieder

Kurz vor Weihnachten dreht der Wind enorm auf, auch in Bayern wird es in den nächsten Tagen stürmisch. Zugleich zieht Dauerregen auf, damit steigt auch wieder die Hochwassergefahr im Freistaat, vor allem nördlich der Donau.

Wegen des vorangegangenen Hochwassers "reagieren die Gebiete mit schnellen Anstiegen", wie der Hochwassernachrichtendienst (HND) mitteilte. Am Donnerstagmorgen könne es daher vereinzelt Wiederanstiege in Meldestufe 1 geben. In dieser Stufe sind stellenweise kleine Ausuferungen möglich. Im weiteren Tagesverlauf soll sich die Hochwassergefahr laut HND weiter ausdehnen.

Dauerregen in Teilen Bayerns

An den östlichen Mittelgebirgen und den Alpen setzt dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge in der Nacht zum Donnerstag Dauerregen ein. Niederschlagsmengen bis zu 90 Liter pro Quadratmeter werden erwartet, heißt es in der amtlichen Warnung für weite Teile Ostbayerns, die bis Sonntag gilt. In Staulagen könne auch unwetterartiger Niederschlag auftreten.

Bis Heiligabend soll laut DWD der unbeständige und regenreiche Wettercharakter in Bayern bestehen bleiben.

Geringe Chancen auf weiße Weihnachten

Die Schneefallgrenze steigt in den nächsten Tagen langsam weiter nach oben, damit schwindet die Hoffnung auf weiße Weihnachten in den meisten Regionen Bayerns. Nur im Frankenwald, im Fichtelgebirge, im Oberpfälzer und Bayerischen Wald in Lagen oberhalb von 600 bis 800 Metern sowie an den Alpen in Lagen oberhalb von 800 bis 1.000 Metern gibt es noch Chancen. Auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, und auf dem Großen Arber im Bayerischen Wald wird es mit größter Wahrscheinlichkeit Schnee über die Feiertage geben.

Orkanböen auf den Gipfeln möglich

Statt Schnee gibt es vor Weihnachten vielerorts Sturm: In der Nacht zum Donnerstag werden in den Mittelgebirgen Sturmböen von bis zu 85 Kilometer pro Stunde erwartet, in den Alpen schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde aus Nordwest. Im Flachland treten Windböen auf.

Am Donnerstag legt der Wind weiter zu: Im Tagesverlauf erwartet der DWD im Flachland Sturmböen um 80 Kilometer pro Stunde, im Alpenvorland, in den Hochlagen der Alpen und in den Kammlagen der Mittelgebirge auch schwere Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde. Auf den höchsten Gipfeln können auch Orkanböen auftreten.

Mit Informationen von dpa