20.02.2025, 12:02 Uhr Audiobeitrag

> Sonne und milde Temperaturen zum Wochenende

Sonne und milde Temperaturen zum Wochenende

Nach einigen frostigen Tagen wird es spürbar wärmer in Bayern. In den Nächten droht aber noch Straßenglätte durch überfrierende Nässe. Auch wer jetzt Handschuhe und Mütze schon wegpacken will, sollte besser noch warten.

Von BR24 Redaktion