Wetter in Bayern: Unbeständig, Gewitter - und Polarlichter?

Heute überziehen dicke Regenwolken weite Teile von Bayern. Mit Ausnahme einiger Bereiche im Norden und Nordosten des Landes wird es zeitweise nass. In den Nachmittags- und Abendstunden folgen örtliche Gewitterschauer nach, die durchaus kräftig ausfallen, mit heftigem Regen im Bereich der Donau. Die Temperatur liegt meist etwas oberhalb der 20-Grad-Marke. In den Mittelgebirgen und speziell im Alpenvorland, wo es längere Zeit regnet, bleibt es kühler.

Ungemütlicher Dienstag mit Unwetterpotenzial

Am Dienstag ist es zunächst meist trocken, mit einer Mixtur aus dicken Wolken und Sonnenschein. Doch ab morgen Nachmittag tauchen aus dem Südwesten erneut Regengüsse und Gewitter auf. Sie breiten sich im Laufe des Nachmittags und gegen Abend vor allem in Oberbayern und in den mittleren Landesteilen aus. Diese Gewitter fallen teilweise unwetterartig aus: Sie sind verbunden mit heftigen Regengüssen und mit Sturmböen, vereinzelt auch mit Hagel. Sie ziehen voraussichtlich über Oberbayern und den Donauraum einmal nach Niederbayern und weiter Richtung Oberösterreich, zum anderen in den Bayerischen Wald und dann nach Tschechien.

In den Abendstunden können auch in Unterfranken Gewitter auftreten, die aber nicht so stark ausfallen. Die Temperatur: 20 bis 26 Grad. Sobald die Gewitter mit den Regengüssen durchziehen, wird es schlagartig einige Grade kühler.

Auch am Mittwoch können heftige Gewitter drohen

Am Mittwoch macht sich die schwüle Mittelmeerluft einen Tag lang richtig bemerkbar. Vor allem in Südostbayern dürfte die Temperatur kräftig ansteigen auf 27/28, örtlich sogar auf 30 Grad. Dabei dürfte es in den meisten Landesteilen zunächst zeitweise sonnig sein. In Franken allerdings ist mit ersten Regenschauern und vereinzelten Gewittern schon ab den frühen Morgenstunden zu rechnen. Diese Regenschauer und Gewitter breiten sich im Tagesverlauf immer mehr im Lande aus. An der Vordergrenze dieser Wetterfront entwickeln sich erneut teils starke Gewitterschauer.

Voraussichtlich werden diese Gewitter umso heftiger, je weiter südlich im Land es Richtung Oberbayern und Donauraum geht. Dort muss am späten Nachmittag und zum Abend hin erneut mit Regengüssen und Sturmböen, vereinzelt auch mit Hagel, gerechnet werden. Ähnlich wie die Vorgänger am Dienstag ziehen diese Gewitter ost- bis nordostwärts weiter, am Abend erreichen sie Tschechien und Oberösterreich. Mit den Gewittern wird es erneut kühler.

Ruhigeres Wetter zum Ende der Woche

Am Donnerstag ist die Unwettergefahr fast überall gebannt. Örtliche Blitz- und Donnerschläge sind noch im Alpenraum möglich, zusammen mit einigen Regenschauern. Auch in Unterfranken treten Schauer auf, allerdings ohne Gewitter. Mit Temperaturwerten von etwas über 20 Grad ist es kühler als am Mittwoch, an den Alpen bleibt es gebietsweise auch noch deutlich frischer.

Am Freitag wird es mit bis zu 26 Grad wieder wärmer und auch wieder sonnig. Im Tagesverlauf ist speziell in Unterfranken mit dicken Wolken und mit einigen Schauern zu rechnen, aber wohl nicht mit Unwettern.

Wochenende bringt Gewitter - und vielleicht auch Polarlichter

Auch das Wochenende wird wohl frühsommerlich wechselhaft. Neue und teils starke Gewitterschauer könnten dabei Samstagabend wieder auftauchen, die dann auch örtlich wieder unwetterartig ausfallen.

Auch wenn es abends oft wolkenreich ist, mit Glück sind vielleicht auch Polarlichter zu sehen. Die entstehen durch die Sonnenaktivität. Energiereiche Teilchen, der sogenannte Sonnenwind, werden ins All ausgestoßen und erreichen auch die Erde. Vor allem in den Polregionen bringt der Sonnenwind die Luftmoleküle in großer Höhe zum Leuchten: Sauerstoff leuchtet grün und rot, Stickstoff violett. In Zeiten großer Sonnenaktivität können die Polarlichter auch in mittleren Breiten gesehen werden, so eben vielleicht auch diese Woche in Bayern.