Das Wetter in Bayern bringt diese Woche sommerliche Temperaturen. Abends sind Regenschauer und Gewitter möglich.

28.04.2025, 15:01 Uhr Audiobeitrag

Sonne in Bayern: Bis zu 28 Grad am 1. Mai – Gewitter möglich

Sonnig und warm: Das Wetter in Bayern bringt in dieser Woche sommerliche Temperaturen. Am Donnerstag, dem Maifeiertag, können es laut Deutschem Wetterdienst bis zu 28 Grad geben. Im Alpenvorland und den Bergen sind Regenschauer und Gewitter möglich.

Von BR24 Redaktion