Sommer ade! Auch die Woche beginnt in Bayern regnerisch

Das fühlt sich ganz schön nach Herbst an! Es gießt immer wieder, auf dem Asphalt zischende Reifen vorbeifahrender Autos und vor allem deutlich kühlere Temperaturen als noch vor gut einer Woche, da wir das Wort "Pullover" noch ganz hinten im Schrank unseres Alltagsgedächtnisses verstaut hatten.

Regen, Regen, Regen

Glück hatten am Sonntag wenigstens die Unterfranken, denn bei ihnen blieb es am Vormittag vielfach trocken. Ansonsten ist der bayerische Sonntag feucht, kühl und trüb, das Thermometer zeigt höchstens mal 14 Grad im Oberallgäu oder auch 20 Grad in Mainfranken an, und vielerorts kann es sich für mehrere Stunden einregnen, kräftig schütten oder stellenweise auch gewittern. In Ober- und Niederbayern werden zudem starke bis stürmische Böen erwartet.

Der Deutsche Wetterdienst hat für dem nördlichen Alpenrand zwischen Bodensee und Bad Tölz sogar Unwetterwarnungen mit ergiebigem Dauerregen herausgegeben, die vor allem zwischen Iller und Lech weiter nach Norden vorragen und auch den südlichen Landkreis Augsburg erreichen.

Steigende Pegel an einigen Alpenflüssen

Auch in der Nacht zum Montag regnet es vor allem im Norden Bayerns weiter und die Tiefstwerte liegen bei etwa 10 Grad. Vom Deutschen Wetterdienst werden bis Montagmorgen gebietsweise noch 15 bis 35 Liter Regen pro Quadratmeter vorhergesagt, und das lässt natürlich auch die Flüsse anschwellen. Vor allem der Inn soll zwischen Oberaudorf und Mühldorf an einigen Stellen über die Ufer treten.

Montag und Dienstag noch wechselhaft

Für Montag rechnen die Meteorologen mit vielen Wolken und nur kurzen sonnigen Abschnitten, aber auch auf wiederholte Schauer und kurze Gewitter sollten wir gefasst sein. Die Höchsttemperaturen liegen am Montag zwischen 15 Grad im höheren Allgäu und 22 Grad in Unterfranken.

Am Dienstag zeigt sich Bayern weiter von seiner trüben und regnerischen Seite, die Sonne lässt sich nur mal für kurze Genießermomente blicken.

Wetterbesserung am Mittwoch

Am Mittwoch dann meldet sich die Sonne zurück, und es regnet nur noch kurz mal in der Nähe der Berge. Die Temperaturen steigen mitunter wieder auf angenehme 20 Grad. Wer also Zeit hat und Regenzeug in den Rucksack packt, kann wieder schöne Spaziergänge und Wanderungen unternehmen.