Schneefront zieht am Dienstag durch Bayern

Schon in der Nacht zu Dienstag fängt es in Franken und später in der Oberpfalz von Norden her an zu schneien, und zwar länger anhaltend. Bis zum Vormittag können in Nordbayern 1 bis 10 cm Schnee zusammenkommen. Im Laufe des Tages zieht der Schnee recht schnell von Nord nach Süd.

Es wird milder - aus Schnee wird zum Teil Regen

Mit der Warmfront kommt nicht nur Wind, sondern auch mildere Luft nach Bayern, vom Dauerfrost rutschen wir meistens wieder ins Plus: Höchstwerte im Schnitt plus 3 Grad.

Das heißt: Aus dem Schnee wird vor allem in tieferen Lagen am Nachmittag Schneeregen oder Regen. Ob das unterhalb von 400 oder 500 Metern sein wird, ist noch schwer vorherzusagen. Das hängt davon ab, wie mild es wirklich wird und wie stark die Niederschläge ausfallen.