Wetter in Bayern: Schneefallgrenze sinkt nachts auf 400 Meter

Angekündigte Überschwemmungen hielten sich in Grenzen

Für die Nacht zu Mittwoch erwartet der DWD kaum noch Niederschläge. Die Tiefstwerte sollen zwischen plus 2 bis minus 3 Grad liegen, im Oberallgäu sogar bei bis -8 Grad. Gefrierende Nässe sorgt für Glätte. Tagsüber bleibt es dicht bewölkt, vereinzelt fällt Schnee oder Regen. Die Höchstwerte sollen zwischen minus 1 und plus 4 Grad liegen. Die Sonne kommt nur in den Alpen durch. Für die Nacht zu Donnerstag wird Frost und Nebel erwartet, vereinzelt wird es glatt.

Die angekündigten Überschwemmungen für das vergangene Wochenende hielten sich in Grenzen. Neun Pegel nördlich der Donau waren in Meldestufe eins und zwei ausgefallen, wie ein Sprecher der Hochwasserzentrale Bayern mitteilte. Bei den untersten Meldestufen hat es laut dem Sprecher lediglich Ausuferungen in landwirtschaftlichen Flächen oder vereinzelt auf Straßen gegeben. In den nächsten Tagen sei mit keiner erneuten Hochwasserlage zu rechnen.

Mit Informationen von dpa