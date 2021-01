Wetter in Bayern: Schnee bis Wochenmitte - dann Dauerregen

Tiefstwerte sinken auf minus 7 bis minus 1 Grad

Dazu weht besonders im Alpenvorland ein starker Wind, der allmählich auf nordöstliche Richtung dreht. Daher schneit es heute bis in die Nacht hinein im Alpenraum kräftig weiter. In der zweiten Nachthälfte fällt auch im westlichen Franken wieder zunehmend Schnee. Die Tiefstwerte sinken dabei auf minus 7 bis minus 1 Grad.

Morgen konzentriert sich der meiste Schnee auf die Osthälfte Bayerns. Der Wind weht stärker als heute mit stürmischen Böen im südbayerischen Flachland. Am Mittwoch schneit es nur noch ab und zu etwas, besonders am Nachmittag im Mittelgebirgsraum und am schwäbischen Alpenrand. Die Temperaturen liegen um 1 Grad. Überall bleibt es trüb.

Durch den Schnee steigt auch die Lawinengefahr. Laut Lawinenwarndienst ist sie derzeit bei Stufe 1 bis 2 "mäßig", wird aber mit dem Neuschnee ansteigen, im Allgäu und Werdenfelser Land dann auf "erheblich".

Ab Donnerstag: Erst Schnee, dann Dauerregen

Am Donnerstag schneit es bis zum Mittag bayernweit sehr kräftig. Dann geht der Schnee von Westen her in Dauerregen über, nur in Niederbayern und in der Oberpfalz schneit es noch weiter.

Die Neuschneemengen liegen in den nächsten Tagen zwischen 2 und 5 cm im Flachland, am Donnerstag kommen noch mal 5 bis 15 cm hinzu, bevor es ab dem Mittag taut. In den Mittelgebirgen wird mit 10 bis 20 gerechnet, in den Alpen mit 20 bis 60 cm Neuschnee. Ab Donnerstag setzt bis auf 1.000 bis 1.300 Meter massives Tauwetter ein - mit Hochwassergefahr. Am Freitag bei Temperaturen um 8 Grad weiter regnen.