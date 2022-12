> Rekordverdächtiges Silvesterwetter – Bis zu 18 Grad in Bayern

Nach den milden Temperaturen zu Weihnachten bleibt das Wetter in Bayern auch zum Jahresende frühlingshaft. An Silvester könnte es rekordverdächtig warm werden, auch in der Nacht bleiben die Temperaturen im Plusbereich.