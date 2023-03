Es wird wechselhaft: Regen, Schnee und Stürme

In den kommenden Tagen könnte es in Deutschland ungemütlich werden. Der Meteorologe Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) spricht von einer "spannenden Wetterwoche", die noch so einige Unsicherheiten mit sich bringe. Erwartet werde aufeinanderprallende Warm- und Kaltluft, die zu kräftigen Niederschlägen führen könne. "Wo am Ende diese Grenze genau liegt, ist gar nicht so einfach zu prognostizieren". Zudem seien in einigen Regionen Stürme möglich.

Durchwachsene Prognose für Bayern

Laut Vorhersage des DWD für Bayern führen die Tiefdruckgebiete über Nordeuropa mit westlicher Strömung feuchte und kühle Luft in den Freistaat.

Heute gibt es in den Mittelgebirgen oberhalb rund 600 Metern teilweise Frost und Glätte durch geringen Neuschnee, in der Nacht kann es insbesondere nördlich der Donau glatt werden. In den Alpen wird es stürmisch: Hier sind Böen bis 75 km/h möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen +2 und -4 Grad.

Dichte Wolken in Nordbayern, Auflockerungen im Süden

Am Dienstag ist es vor allem im Norden Bayerns dicht bewölkt. Gebietsweise kann es schneien, in tiefen Lagen auch regnen. Südlich der Donau lässt sich zweitweise auch mal die Sonne blicken und es bleibt trocken. Erwärmung auf 2 Grad in Tälern der nördlichen Mittelgebirge, bis 10 Grad entlang des Inns. Mäßiger, in Böen starker Südwestwind.

Am Mittwoch regnet es häufig, nördlich der Donau gibt es bis in die Niederungen auch Schnee. Im südlichen Schwaben sind im Tagesverlauf starke Windböen wahrscheinlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 Grad am Frankenwald und 10 Grad am Bodensee.

Wechselhaft und windig, frühlingshaft warm im Süden

Auch am Donnerstag bleibt es durchwegs bedeckt und regnerisch, mit frischem Wind aus westlichen Richtungen. Vor allem im Alpenvorland sind Sturmböen möglich. Die Temperaturen erreichen 4 bis 14 Grad, die höchsten Werte im Chiemgau.

Während laut DWD im Norden auch der Freitag teils Schnee und teils Regen bringt, hält im Süden dann frühlingshafte Luft mit Höchsttemperaturen bis 14 Grad Einzug.

Mit Informationen von dpa