Regen in Aussicht - Temperaturen "zu mild" für Januar

Ein Wetterumschwung steht bevor, und in Bayern wird es wieder Zeit, an den Regenschirm zu denken. Während sich am Donnerstag eine Kaltfront nähert, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag zunächst trübes oder nebliges Wetter in einigen Landesteilen. Die geringste Chance auf Sonne gibt es am Untermain und in Niederbayern. In anderen Regionen wird es zeitweise wolkig, bei Temperaturen zwischen ein und sechs Grad. Auch in der Nacht bleibt es vielerorts neblig.