Regen bis Freitag - Am Wochenende wird es freundlicher

Viel Regen in der Nacht zu Freitag

Größere Regenmengen kommen in der Nacht zu Freitag herunter, und zwar in vielen Teilen Bayerns. Am meisten fällt in einem Streifen vom Allgäu bis hinein in die Oberpfalz und Oberfranken. Dort sind punktuell innerhalb von zwölf Stunden bis zu 45 Liter pro Quadratmeter möglich – eine Belastungsprobe für kleinere Bäche und Flüsse.

Ab Freitagnachmittag setzt sich langsam die Sonne durch

Auch am Freitag gibt es noch verbreitet Regenfälle und Gewitter, am meisten regnet es dann noch vom Frankenwald über das Fichtelgebirge bis zum nördlichen Oberpfälzer Wald. Nachmittags und abends wird es von Westen her langsam freundlicher.

Das Wochenende verspricht mehr Sonne als Wolken bei Temperaturen am Samstag um 26, am Sonntag um 24 Grad. Am Sonntag gibt es ein kleines Gewitterrisiko über den Bergen.