Pegel an Naab und Regen sinken wieder

Die Hochwasserlage in Niederbayern und der Oberpfalz hat sich mittlerweile entspannt. Die Pegelstände sind gesunken.

Zweithöchste Meldestufe am Regen in Cham

In Cham hat der Fluss Regen heute Früh noch vorübergehend die zweithöchste Hochwasser-Meldestufe drei erreicht. Dabei können Straßen und bebaute Grundstücke überflutet werden. Inzwischen geht der Pegel hier aber wieder zurück. Ebenso an den Zuflüssen, die etwa in Zwiesel und Furth im Wald Pegelspitzen im Meldebereich hatten. Flussabwärts steigt der Pegel des Regen noch, etwa in Nittenau. An der Donau werden aktuell keine größeren Auswirkungen erwartet.

Keine Warnung in Niederbayern

In Niederbayern erreicht aktuell kein Fluss mehr eine Meldestufe. Die Pegel sind gesunken. Der Schwarze Regen in Zwiesel ist in der Nacht unter einen Wasserstand von 1.25 Meter gefallen. Am Dienstag war er kurzzeitig über 1.75 Meter angestiegen, dann aber rasch wieder gefallen.