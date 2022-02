Wetterumschwung: Sturm oder Orkan – was kommt da auf Bayern zu?

Der Wind dreht diese Woche so richtig auf – soviel steht fest. Bereits heute ist in Unterfranken ein recht lebhafter Wind zu spüren; in exponierten Berglagen der Mittelgebirge sind auch starke Böen möglich. Das ist aber nur das Vorspiel, denn im Lauf der Woche legt der Wind so richtig zu. Ab Donnerstag ist lokal auch Sturm möglich.

Glatteisgefahr im Südosten Bayerns

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann Regen in der Nacht zum Dienstag im Südosten des Freistaats auf teils noch gefrorenen Böden zu gefährlichem Glatteis führen. Tagsüber zeigt sich der Himmel dann wechselnd bis stark bewölkt, am Nachmittag gibt es teils größere Auflockerungen. In der Mitte und im Süden kommt es weiter zu einzelnen Schauern.

Ab der Nacht zum Mittwoch regnet es dann teils kräftiger, im Bergland auch länger anhaltend. Gebietsweise droht Dauerregen, der kleinere Flüsse und Bäche anschwellen lassen kann, wie der DWD erklärt. Auf den Bergen kann es nach Angaben der Meteorologen Sturmböen und schwere Sturmböen, auf exponierten Gipfeln auch orkanartige Böen geben.

Orkan in Bayern?

Eine seriöse, zuverlässige Prognose, ob es im Freistaat im Wochenverlauf tatsächlich zu Orkanböen kommt, ist im Augenblick noch nicht möglich. Die Modelle sind noch zu ungenau und auch von den Ergebnissen her zu unterschiedlich für eine verbindliche Vorhersage. Aktuell sieht es eher so aus, als würde Bayern einen "Streifschuss" abbekommen, besonders in West- und Norddeutschland wird es dagegen ernst mit der Orkangefahr.

Temperaturen für die Jahreszeit zu mild

Fest steht, dass es Ende der Woche viel zu warm wird für Mitte Februar. In Bayern sind Höchsttemperaturen von durchschnittlich 13 Grad möglich. Dazu bleibt das Wetter wechselhaft – mit vielen Wolken, Regenschauern, aber auch Auflockerungen. Und eben stürmischem Wind.