Wetter in Bayern: Neue Hitzewelle zu Beginn der "Hundstage"

Der BR-Wetterexperte Michael Sachweh geht davon aus, dass die nächste Hitzewelle anrollt. Er erwartet ab Dienstag in Bayern Temperaturen von örtlich über 35-36 Grad, pünktlich zu Beginn der "Hundstage". Als diese werden die heißen Tage im Sommer bezeichnet, ein Zeitraum vom 23. Juli bis zum 23. August.

Hundstage mit hohen Temperaturen

Die sogenannten gefühlten Temperaturen können dabei noch höher ausfallen. Bei der gefühlten Temperatur werden neben der Lufttemperatur die starke Sonneneinstrahlung, Schwüle und der Wind berücksichtigt. Mancherort sind hier in der nächsten Woche Spitzenwerte von mehr als 40 Grad möglich, wie Sachweh meint.

Viel Trinken – wenig bewegen

Angesichts der erwarteten Hitze empfehlen Experten, körperliche Anstrengungen im Freien zu vermeiden. Besonders gefährdet sind ältere Menschen und Kinder. Aber nicht nur für gesundheitlich geschwächte Menschen ist es an so heißen Tagen wichtig, viel zu trinken und zwar in erster Linie Mineralwasser und Tee. Sachweh rät zudem, nachts gut zu lüften:

"Zur Zeit der tiefsten Temperaturen alle Fenster aufreißen und voll durchlüften, danach schließen und Fenster verdunkeln." BR-Wetterexperte Michael Sachweh

In München rechnet der Experte gegen Ende der Hitzewelle allerdings mit Tropennächten. In diesen sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad, da hilft dann lüften in der Nacht auch nicht mehr viel. Erst zum folgenden Wochenende hin, Freitag oder Samstag, dürfte es dann die ersten Wärmegewitter geben.

In diesem Sommer gab es nach DWD-Angaben bisher drei Hitzewellen - das seien ungewöhnlich viele und teils lang anhaltende. Im Juni wurden an mehreren Orten die regionalen Rekordtemperaturen übertroffen. Insgesamt handelte es sich um den wärmsten und sonnigsten Juni seit Beginn flächendeckender Messungen.